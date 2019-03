Il Segreto | spoiler di Pasqua | Maria torna a Puente Viejo | Isaac manipolato da Antolina

Spoiler spagnoli Il Segreto : Antolina scopre che Elsa è ricca - Severo chiede un prestito : Le vicende dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano a essere ricche di intrighi. Gli Spoiler riguardanti le puntate spagnole della prossima settimana, annunciano che Antolina dopo essersi infuriata con il marito Isaac Guerrero (che dato credito a ciò che gli ha detto Alvaro Fernandez su di lei) smaschererà Elsa Laguna. L’ex ancella verrà a conoscenza che la su ex padrona non ha perso tutti i suoi averi come aveva fatto credere dopo il ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : la partenza di Saul e Julieta - Maria non raggiunge Roberto : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva spagnola Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse su Antena 3 la settimana prossima Saul Ortega e Julieta Uriarte saluteranno i loro cari e andranno via da Puente Viejo nonostante sia ancora aperto il caso sul misterioso decesso dei Molero. Maria Castaneda, invece, renderà felicissima Francisca Montenegro perché deciderà di restare alla casona dopo aver appreso che Roberto Sanchez la sta ...

Il Segreto spoiler spagnoli : arriva una sosia di Pepa a Puente Viejo : Al Segreto nessuno ha mai dimenticato Pepa Balmes, che viene costantemente ricordata sia dagli spettatori sia dagli stessi personaggi. Ma ora a Puente Viejo arriverà qualcuno che forse non farà rimpiangere l'assenza della levatrice. La giovane Lola, interpretata da Lucia Margò, avrà una grande somiglianza estetica e caratteriale con Pepa, tanto che farà pensare ai telespettatori che non si tratti di una casualità. Questo succederà in Italia fra ...

Il Segreto - spoiler al 6 aprile : Antolina uccide don Amancio e aggredisce la Laguna : Appuntamento con le anticipazioni delle prossime puntate della soap Il Segreto che riguarderanno nello specifico ciò che accadrà a Puente Viejo da domenica 31 marzo 2019 a sabato 6 aprile 2019. Anche negli episodi in onda la prossima settimana, vi saranno clamorosi colpi di scena, come l’assassinio di don Amancio per mano di Antolina, con quest'ultima che tenterà di uccidere anche Elsa. Perplessità invece per lo strano atteggiamento di Raimundo ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Lola affascina Prudencio - Fernando ha una nuova fiamma : Nuovi colpi di scena per coloro che seguono lo sceneggiato Il Segreto, prodotto da Atresmedia Televisión in collaborazione con Boomerang TV. La serie televisiva, che di recente ha compiuto 8 anni di trasmissione, continua ad ottenere un grande successo. Sul sito 'Culture en serie' è stato svelato in anteprima ciò che accadrà nei prossimi episodi spagnoli. Le anticipazioni rivelano che tre nuovi personaggi porteranno una ventata di novità a ...

Spoiler Il Segreto : Isaac si allontana da Elsa dopo una rivelazione di Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola che ogni giorno conquista sempre più consensi sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Isaac comincerà a dubitare di Elsa, dopo aver scoperto la verità sul suo internamento in manicomio. Il Segreto anticipazioni: Isaac dubita di Elsa La rivelazione di Antolina sul passato di Elsa scombussolerà non poco ...

Spoiler Spagnoli Il Segreto fino al 29 marzo : Roberto viene costretto a lasciare Maria : Le trame iberiche de Il Segreto che saranno trasmesse in Spagna finoal 29 marzo focalizzano la loro attenzione sul tentativo di Roberto di portare via Maria da Puente Viejo. Grazie all'aiuto di Raimundo e Mauricio però, la dark lady riuscirà a sventare il piano del cubano. Nel frattempo, Elsa ha scoperto di essere stata ingannata da Alvaro, che ha finto di amarla solo per derubarla. La ragazza racconta il fatto ad Isaac, che decide di inseguire ...

Spoiler Il Segreto : Antolina aggredisce Elsa nei pressi di un fiume : Il Segreto, la famosa soap opera spagnola in onda su in Italia su Canale 5, continua a sorprendere i telespettatori che da anni seguono le vicende dei protagonisti. Nelle puntate da domenica 31 a sabato 6 aprile de Il Segreto, Amancio finalmente si riprenderà e confiderà a Elsa che all'interno di una tracolla persa sul luogo dell'incidente si trovano delle prove che potrebbero confermare il complotto tra Jesus e Antolina. Subito dopo la ...

Il Segreto spoiler : Antolina rivela a Isaac che Elsa è stata ricoverata : La nota soap opera spagnola Il Segreto, come tutte le settimane, regala molti spoiler curiosi. Una delle novità delle prossime puntate riguarderà una sorprendente scoperta sul passato di Elsa Laguna, interpretata dall'attrice Alejandra Meco. Nel corso delle prossime puntate della soap, infatti, Antolina (interpretata da Maria Lima) confiderà al marito Isaac Guerrero che la sua ex è stata ricoverata per svariato tempo in una struttura ...

Spoiler Il Segreto : Isaac scopre che Elsa è stata in una clinica psichiatrica in passato : Le trame della serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto” sono sempre più avvincenti. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, Antolina (Maria Lima) diventerà ancora più malvagia. La new entry per far allontanare una volta per tutte il marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) da Elsa Laguna (Alejandra Meco), arriverà a fargli una spiazzante rivelazione. L’ex ancella dirà al consorte che la sua ex fidanzata ...

Spoiler Il Segreto fino al 29 marzo : il sospetto di Julieta e Saul - il timore di Hipolito : La serie televisiva “Il Segreto” continua ad appassionare i fan. Scopriamo cosa succederà nelle puntate italiane della prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che il falso decesso di Francisca Montenegro ideato da Gonzalo Castro e Raimundo Ulloa, farà sospettare Julieta Uriarte e Saul Ortega. In particolare i due adulteri crederanno che l’ex locandiere abbia un Segreto. Hipolito Miranar invece, dubiterà della fiducia di Tiburcio Comino, ...

Il silenzio dell'acqua - spoiler quarta puntata : l'acquario nasconde un Segreto : Questa sera, domenica 24 marzo, alle 21:20 andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata de "Il silenzio dell'acqua", la serie ambientata a Castel Marciano con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Tutto è cominciato con la scomparsa della giovane Laura Mancini mentre era in corso una festa in paese. Il vicequestore Andrea Baldini, che ha avviato le ricerche, trova il corpo privo di vita della ragazza in mare. Nel corso dell'ultimo ...

Spoiler Il Segreto : Maria rivela a Fernando la verità sulla morte di Esperanza e Beltran : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola più vista dai telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate italiane, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Maria confesserà a Fernando tutta la verità sulla morte di Esperanza e Beltran, presumibilmente deceduti a Cuba. Il Segreto: Maria si avvicina a Fernando Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane in ...

Il Segreto - spoiler sino al 29 marzo : Don Amancio cade da cavallo : Il Segreto, la fiction spagnola in onda su Canale 5 ci riserva anche nella nuova settimana tante novità e come sempre molti spoiler soprattutto per i più curiosi. Gonzalo Valbuena è tornato da Puente Viejo e ha sparato a Donna Francisca Montenegro, che è caduta a terra inerme. Nel frattempo Elsa ha cercato di annullare il matrimonio tra Isaac e Antolina irrompendo nella chiesa dove si stava celebrando il matrimonio tra i due e annunciando all'ex ...