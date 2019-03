Il padre di Piatek spaventa il Milan | “vuole portare la squadra in Champions | ma pensa

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Le dichiarazioni deldino il: l’attaccante polacco vuole la, ma alla scadenza del contratto i rossoneri dovranno dimostrarsi all’altezza della sua ambizione Krzysztofin questo momento è il giocatore sul quale i tifosi del, e probabilmente anche Gattuso, ripongono la loro maggiore fiducia. Da quando il bomber polacco ha vestito la maglia rossonera a gennaio, ilha ritrovato un nuovo slancio grazie ai tanti gol che l’ex Genoa ha portato alla causa rossonera, a differenza di quanto fatto da Higuai in precedenza.Il futuro deldipende da, ma quello disarà legato al? Intervistato da Sportweek, il pade dell’attaccante rossonero ha spiegato chevuole trascinare ilin, ma se alla scadenza del suo contratto nel 2023 i rossoneri non dovessero essere ...

gazz_rossonera : Il padre di Piatek: “Vuole il Milan in Champions! I rossoneri devono stare al suo passo… - Mary196963 : RT @ATuttoMilan1899: Il padre di #Piatek: 'Vuole il #Milan in #Champions! I rossoneri devono stare al suo passo oppure...' ?? - ATuttoMilan1899 : Il padre di #Piatek: 'Vuole il #Milan in #Champions! I rossoneri devono stare al suo passo oppure...' ?? -