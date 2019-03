Il mondo del surf piange Luzimara Souza | colpita da un fulmine in acqua

Karate - Europei 2019 : argento per Angelo Crescenzo nei -60 kg. Il campione del mondo sconfitto in finale dal russo Evgeny Plakhutin : Dopo aver conquistato il titolo iridato, Angelo Crescenzo non riesce a ripetersi agli Europei di Karate e si deve accontentare della medaglia d’argento nei -60 kg. Sul tatami di Guadalajara (Spagna) il 25enne campano bissa il risultato dell’ultima edizione e non trova quindi l’acuto che gli aveva permesso di salire invece sul gradino più alto del podio ai Mondiali di Madrid dello scorso novembre. Pur trattandosi di un ottimo risultato, rimane un ...

Grave lutto nel mondo del calcio - morto calciatore in un incidente : terribile scontro auto-moto [NOME e DETTAGLI] : mondo del calcio shock nelle ultime ore per una tragedia che ha sconvolto tutti. Non ce l’ha fatta Antonio Iovino, il 30enne di Cerignola coinvolto in un terribile incidente nella giornata di ieri tra un’auto ed una moto in via Brughiera a Pregnana Milanese. Il calciatore del Cerignola è stato subito trasportato d’urgenza e con l’elicottero all’ospedale, purtroppo è deceduto nelle ultime ore. “La S.S.D. ...

Sci freestyle - Coppa del mondo slopestyle 2019 : Silvia Bertagna chiude la stagione sul podio! Terzo posto a Silvaplana : Silvia Bertagna ci regala l’ultimo podio internazionale della stagione invernale, almeno per quanto riguarda gli sport con gli sci ai piedi. La 32enne ha infatti conquistato un fantastico Terzo posto nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle che si è disputata a Silvaplana (Svizzera). La gardenese, settima in qualifica, è riuscita a migliorarsi e a ottenere l’ennesimo risultato di prestigio della carriera. ...

Luci spente in tutto il mondo per l'Earth hour del Wwf : ROMA - Sabato 30 marzo alle 20,30, in tutto il mondo tantissimi luoghi, dai monumenti più famosi alle abitazioni di privati cittadini, spegneranno le Luci e centinaia di milioni di persone parteciperanno alla grande ola di spegnimenti di Earth ...

Calcio Femminile : la FIFA ha già raddoppiato i premi per la Coppa del mondo : ... numeri vincenti Informazioni utili Quanto si vince al Lotto con le diverse combinazioni: dall'ambata alla cinquina Informazioni utili Cambio ora solare e ora legale nel Mondo: dov'è ancora in vigore ...

Tennis - Roger Federer : “Punto a vincere tornei - il numero 1 del mondo è lontano dalle mie possibilità attuali” : Roger Federer non smette mai di stupire e conquista la 50esima finale di un Masters 1000 in carriera a Miami (Stati Uniti), dando l’assalto al suo 101° successo di un torneo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-2 6-4 il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita nella quale il campione elvetico ha dato libero sfogo al suo talento, annichilendo il giovane rivale e guadagnandosi il quinto ...

Ecco qual è la malattia più diffusa al mondo - ne soffre il 90% della popolazione : Per l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) si tratta della «malattia più diffusa al mondo», con il 90% delle persone che ne ha sofferto almeno una volta durante la propria vita. Si tratta della carie dentale, malattia che solo in Italia colpisce un adolescente su due, mentre tra i bambini più piccoli la percentuale cresce fino al 60%. Un adulto italiano su quattro riconosce di avere carie non curate che possono portare a dolore, perdita ...

È l'ora della Terra : oggi 30 marzo si celebra "Earth Hour" - alle 20.30 luci spente in tutto il mondo : Come ogni 30 marzo, oggi si celebra l'ormai famosa "ora della Terra", in lingua originale conosciuta come "Earth Hour". Si tratta di un evento mondiale mirato a responsabilizzare l'umanità, ormai...

Trani News - Apulia Trani contro il sessismo nel mondo del calcio : Un urlo a piena voce, contro i due incresciosi episodi registrati questa settimana: calciatrici e arbitri fianco a fianco contro il perdurare del sessismo nel mondo del calcio. L'iniziativa simbolo, organizzata dall'Apulia Trani in collaborazione con la sezione Aia di Molfetta, vede le calciatrici della prima squadra biancazzurra in divisa da arbitro, ...

Il Manoscritto di Voynich : il libro più enigmatico del mondo : Il Manoscritto Voynich è una delle più misteriose reliquie medievali esistenti. È stato definito dal docente di filosofia medievale dell’università di YaleRobert Brumbaugh, come “il libro più misterioso del mondo” e pieno di segreti, scritto per non essere letto e per custodire nel tempo i suoi segreti. Il Manoscritto Voynich oltre ad essere stato scritto […] L'articolo Il Manoscritto di Voynich: il libro più enigmatico ...

Ilary Blasi senza Francesco Totti - fuga in Cina : «Una delle 7 meraviglie del mondo!» : Prima di riprendere gli impegni lavorativi e dopo aver condotto, con successo, per la terza, volta, il Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha deciso di regalarsi qualche giorno di vacanza con un lungo viaggio, senza dimenticare di regalare uno scatto ai suoi fan sul social. Ilary Blasi infatti ha postato una foto dal suo profilo Instagram che la vede rilassata e seduta sulla Grande Muraglia cinese, con uno zaino in spalla. La conduttrice, che è ...

Ilary Blasi senza Francesco Totti - fuga in Cina : «Una delle 7 meraviglie del mondo!» : Prima di riprendere gli impegni lavorativi e dopo aver condotto, con successo, per la terza, volta, il Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha deciso di regalarsi qualche giorno di vacanza con un lungo...

mondo Marcio : 'Il rap italiano ha la sindrome del ca... corto' (VIDEO) : Mondo Marcio è tornato a parlare del suo controverso rapporto con l'attuale scena rap, l'ha fatto nell'ambito di una video intervista concessa a Esse Magazine, la stessa in cui è tornato a parlare di suo padre, spiegando di averlo rivisto dopo circa 20 anni. Durante quest'ultima ha ribadito di sentirsi ormai un pesce fuor d'acqua e di non riconoscersi nei valori dominanti del rap italiano in questo momento, ben distanti da quelli che ...

Ilary Blasi senza Francesco Totti - fuga sulla Muraglia cinese : «Una delle 7 meraviglie del mondo!» : Prima di riprendere gli impegni lavorativi e dopo aver condotto, con successo, per la terza, volta, il Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha deciso di regalarsi qualche giorno di vacanza con un lungo...