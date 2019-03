Il Giappone annuncia il nome della nuova Era

WTA Doha – Naomi Osaka annuncia il forfait - problemi alla schiena per la tennista Giapponese : La numero uno del ranking mondiale WTA non prenderà parte al torneo di Doha per via di alcuni problemi fisici Naomi Osaka, numero 1 del ranking mondiale dopo il trionfo agli Australian Open, ha rinunciato al torneo Wta Premier di Doha per un problema alla schiena. Lo hanno annunciato gli organizzatori del ‘Qatar Total Open‘ (916.131 dollari di montepremi) senza fornire ulteriori dettagli sul tipo di infortunio della 21enne ...