Il cambio dell’ora di stanotte | da ora solare a ora legale

Marzo 2019 : rischio “jet lag” per il cambio dell’ora - ecco cosa mangiare per evitare mal di testa e tensione muscolare : “Con 1 italiano su 5 che ha difficoltà a dormire bene è importante attutire il “jet lag” da cuscino provocato dal passaggio dall’ora solare a quella legale mangiando pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’obbligo di spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio nella notte fra il 30 e il 31 Marzo ...

Marzo 2019 - rischio insonnia per il cambio dell’ora Legale-Solare : ecco tanti consigli e INFO UTILI : Quando scatterà l’Ora Legale, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 Marzo 2019, per molti italiani il passaggio non sarà senza conseguenze: secondo una ricerca promossa dall’Eurodap (Associazione Europea per il Disturbo da Attacchi di Panico) a cui hanno partecipato 658 persone di ambo i sessi di età dai 18 ai 67 anni, il 70% dei partecipanti ha molto spesso, in questo periodo, problemi d’insonnia; il 76% sostiene di sentirsi ...