Il 30 marzo 2013 ci lasciava il grande Franco Califano

È successo in TV – 28 marzo 2013 : Tale e Quale Show vince il premio migliore trasmissione televisiva dell'anno : Oggi il salto nel tempo viaggia verso gli Oscar televisivi 2013. Ricordiamo quali sono stati i programmi più amati e votati dal pubblico in una serata che, diversamente dagli altri anni, ha subìto continui rinvii per lasciare spazio ai vari speciali per l'incoronazione del Papa. La serata infatti sarebbe dovuta essere trasmessa in diretta il 13 marzo 2013 su Ra 1 ma l'evento ha modificato sostanzialmente la programmazione della rete ...