Icardi non convocato | il web non perdona Spalletti FOTO ...

Inter. Spalletti : «Icardi non è convocato - Lazio avversario temibile» : Mauro Icardi non è stato convocato da Spalletti per la partita con la Lazio di domenica sera a San Siro. Ha spiegato il tecnico interista: «L'ho ritrovato per certi versi come un giocatore nuovo ...

Inter - Spalletti non convoca Icardi : ''Non è ancora pronto - resta fuori'' : Una decisione a sorpresa, proprio quando il rientro in squadra sembrava scontato, Mauro Icardi non è stato inserito nella lista dei convocati per Inter-Lazio, scontro diretto per la qualificazione Champions, in programma domenica sera.L'Inter riparte sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria nel derby, con le assenze forzate di Lautaro Martinez e Stefan De Vrij, infortunatisi con le maglie delle rispettive nazionali e ancora senza Icardi. Non è ...

Inter - Spalletti non convoca Icardi contro la Lazio : altro che pace - cosa c'è dietro : Neanche l'infortunio di Lautaro Martinez ha spianato la strada verso il ritorno in campo di Mauro Icardi. A sorpresa Luciano Spalletti non ha convocato l'argentino per il posticipo della 29sima giornata contro la Lazio, nonostante Icardi sia tornato ad allenarsi regolarmente ormai da diversi giorni.

Spalletti spiazza tutti : 'Icardi non sarà convocato' : Niente Lazio per Mauro Icardi. Lo ha deciso, un po' a sorpresa, Luciano Spalletti: 'Non è ancora in grado di aiutare i compagni, domani non sarà convocato'. Icardi. 'L'ho trovato per certi versi come ...

Icardi - niente Lazio. Spalletti non lo convoca : “Non può aiutare la squadra” : Poteva essere la chance immediata di un riscatto, approfittando dell’infortunio a Lautaro Martinez. Ma Mauro Icardi dovrà attendere ancora prima di tornare a giocare con l’Inter. Non sarà infatti convocato da Luciano Spalletti per il posticipo di domani sera contro la Lazio, come comunicato in conferenza stampa dallo stesso tecnico nerazzurro. “Ritengo giusto che ancora in questa partita non possa aiutare i compagni di ...

Inter - Spalletti in conferenza : 'Icardi non convocato. È un calciatore nuovo' : Giorno di vigilia in casa nerazzurra. Domani, nel posticipo della 29esima giornata di Serie A, l'Inter affronterà la Lazio. A presentare la sfida, Luciano Spalletti in conferenza stampa: 'I ...

Inter - Spalletti 'Icardi non sarà convocato con la Lazio' : MILANO - 'Icardi non sarà convocato', Luciano Spalletti ha comunicato la decisione durante la conferenza stampa alla vigilia della partita con la Lazio. 'Icardi per certi versi l'ho trovato come un ...

Inter - Spalletti è stato chiaro : “Icardi? Non lo convoco” : Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo centravanti Mauro Icardi il quale non verrà convocato per la gara contro la Lazio “Icardi l’ho trovato un calciatore nuovo, è tanto che non era con noi. Si è allenato e per certi versi dobbiamo ancora bene reinserirlo nel nostro comportamento in allenamento. Visto quanto successo in tutto questo periodo ritengo giusto che ancora per questa partita non possa aiutare i compagni di ...

Marotta : 'Icardi? Decisione per il bene di tutti. Non volevo Ronaldo? Falso' : In Italia abbiamo carenza nelle strutture e le squadre devono fornirsi di stadi adeguati, altrimenti non si possono vendere spettacoli di alta qualità'. SU ICARDI - 'Premio Nobel per la trattativa ...

Inter-Lazio - Keita : 'Se segno non esulto. Icardi? Chi c'è dà sempre tutto' : ... reduce da un lungo stop, di tornare a giocare in Serie A, dopo i 90' in campo contro l'Eintracht in Europa League: "Sono stato fermo per un periodo - ha raccontato in esclusiva a Sky Sport - Adesso ...

Inter - Lautaro Martinez alle prese con un problema fisico ed Icardi non al top : cosa farà Spalletti? : Lautaro Martinez e Mauro Icardi sono alle prese con qualche acciacco che sembra complicare la vigilia Interista della gara contro la Lazio Lautaro Martinez alle prese con un affaticamento muscolare dopo le gare con la sua Argentina, una notizie non certo positiva per Spalletti e la sua Inter che dovrà affrontare un impegno fondamentale nel weekend. I nerazzurri infatti giocheranno contro la Lazio in un incontro importante per la ...

Live Non è la d'Urso - Guido ed Ivana Icardi : "Wanda Nara lo manipola!" (VIDEO) : Non finisce di far discutere la vicenda famigliare che riguarda il calciatore dell'Inter Mauro Icardi. Stavolta sono stati Guido Icardi ed Ivana Icardi, rispettivamente fratello e sorella del calciatore argentino a parlare, ospiti del terzo appuntamento di Live non è la d'Urso in diretta e in prima serata su Canale 5.Ricordiamo che da qualche tempo la sorella Ivana Icardi ha rivelato di non avere più contatti con il bomber, così ha ...

Guido Icardi/ 'Non vedo Mauro da anni : Wanda? Rapporto da vomito' - Non è la D'Urso - : Guido Icardi, fratello di Mauro Icardi, si allinea alle decisioni di Ivana. Sarà ospite oggi di Barbara D'Urso a 'Live - Non è la D'Urso'.

Argentina - il Ct Scaloni su Icardi : “Non escludo che presto possa tornare” : Aveva detto che la situazione con l’Inter non avvantagiava lui né la nazionale Argentina, ma non è escluso che a breve possa tornare utile all’albiceleste. Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato anche di Icardi nella conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta in Marocco all’84’ con una rete di Correa dell’Atletico Madrid. “Lautaro Martinez mi piace molto, ma ...