meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) I, gli amatissimi marsupiali paffutelli e dalle zampe corte nativi dell’Australia,stati al centro di un mistero biologico nel regno animale: come riescono aledalla caratteristica forma cubica? Grazie allo studio di Patricia Yang, ricercatrice in ingegneria meccanica del Georgia Institute of Technology, sappiamo come è possibile. Yang è un’esperta di idrodinamica dei fluidi, inclusi sangue, cibo e urine, nel corpo degli. Era curiosa di sapere come le differenze nei processi digestivi e nelle strutture dei tessuti molli deipotessero spiegare la peculiare forma deiescrementi.In natura, i cubirari per un motivo: rispetto alle sfere dello stesso volume, i cubi hanno una maggiore area superficiale e occorre dell’energia per creare angoli e spigoli. Sebbene non esista un accordo generale sul perché iproducano i...