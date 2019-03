I lavori dove le donne guadagnano più degli uomini - InvestireOggi it

Dall’export alle vendite : ecco i lavori dove le donne guadagnano più degli uomini : Il soffitto di cristallo? Per le donne italiane che lavorano esiste eccome: secondo gli ultimi dati Eurostat nel settore privato il divario di stipendi a vantaggio degli uomini è di circa il 20% e su 700 lavori passati al setaccio da Jobpricing 552 sono più favorevoli per gli uomini. Ci sono però 148 ruoli in cui il pay gap privilegia le donne,dall’area commerciale al marketing....

Restyling Dall’Ara - Fenucci : «Bisogna decidere dove giocare durante i lavori» : Restyling Dall’Ara – «Si chiamerà sempre e solo Dall’Ara: il naming-rights non è nel nostro business-plan e soprattutto per rispetto del nome e della storia lo stadio sarà sempre Renato Dall’ Ara». A parlare è Joey Saputo, presidente del Bologna, che – come riporta “La Gazzetta dello Sport” – ha messo in chiaro che nessun […] L'articolo Restyling Dall’Ara, Fenucci: «Bisogna decidere dove giocare durante i lavori» è ...