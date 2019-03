I 10 personaggi più rappresentativi del cinema di Tim Burton

Game of Thrones - ecco quali personaggi sono stati più presenti nella serie : http://www.youtube.com/watch?v=6dUjMo5LOgc Il 14 aprile, com’è ormai risaputo, terminerà la corsa di una delle serie più seguite degli ultimi anni, Game of Thrones. I sei episodi dell’ottava stagione saranno infatti anche agli ultimi e così ci dovremo preparare a dire addio ai personaggi che finora hanno accompagnato milioni di fan in tutto il mondo nelle avventure di Westeros. Negli episodi conclusivi finalmente sapremo chi sederà ...

Festival di Berlino 2019 - Christian Bale show : “Cheney il personaggio più terribile” : “Il personaggio più potente e terribile che ho finora interpretato”. D’altra parte Christian Bale non avrebbe ringraziato il diavolo in persona per averlo ispirato dentro all’ingombrante corpo di Dick Cheney. “Mi sentivo come un bulldozer indistruttibile ad ogni possibile pugno!”. Uno dei pochi veri divi hollywoodiani presenti alla 69ma Berlinale, il grande attore gallese in corsa all’Oscar da protagonista ha accompagnato la premiere tedesca ...