Hypercar e supercar - Le stradali più costose di sempre - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 30 marzo 2019) Avendo i soldi, comprereste unauto dal listino superiore al milione di euro? Sembrerebbe una follia, eppure sembra non esserci crisi per il settore dell'ultra lusso nelle quattro ruote, come ledel Salone di Ginevra. Del resto, si tratta spesso di vetture prodotte in pochissimi esemplari, da uno solo a poche centinaia di unità, i cui ordini risultano spesso esauriti ancor prima che parta la produzione. Nella nostra galleria di immagini troverete lepiùdi, ovviamente tra quelle i cui prezzi di listino sono stati resi noti al pubblico. Non abbiamo considerato le auto vendute allasta, che possono raggiungere cifre iperboliche, come l'esemplare numero 210 della LaFerrari Aperta, battuto per 8,3 milioni di euro.

quattroruote : #Hypercar e #supercar, le venti auto stradali più costose di sempre. Prodotte in poche unità e con tantissimi caval… - vtec45659319 : RT @DailyCarsGB: Ferrari Enzo and Ferrari 458 #FerrariFriday #Ferrari #ferrari458 #supercar #Enzo #hypercar #FridayThoughts #FridayFe… -