Human Technopole nell’ex area Expo “sarà un maxi polo di ricerche | il più grande d’Italia”

(Di sabato 30 marzo 2019) Loche si sta insediando a Milano nell’exoggi Mind (Milano Innovation District) “sarà undi, il piùd’Italia, in Scienze della vita, basato sul modello di hub. Quindi con unacooperazione con tutto il sistema italiano della ricerca. Per portarlo a regime stiamo mettendo un mattoncino sull’altro. Al suo interno la parte dei dati è una delle più importanti e uno dei sette centri” del Tecno“sarà dedicato alla genomica con unacapacità di sequenziamento dei genomi e l’ambizione di arrivare a regime anche a 100-200 mila genomi l’anno. Per capire l’enormità, basti pensare che un singolo genoma di un essere umano occupa un terabyte di dati, come 4 telefonini di nuova generazione“. A fare il punto, a Milano, in occasione dell’inaugurazione della sede ...

