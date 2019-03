Hamilton | Ferrari molto forti | ma in gara lotteremo

Bahrain : prima pole di Leclerc e prima fila Ferrari - Hamilton 3° : Qualifiche da incorniciare quelle del Bahrain per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha conquistato la prima pole position in F1 nel suo secondo GP con la Rossa, davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Il monegasco diventa il secondo pilota più giovane a fare la pole (il più giovane è proprio Vettel) e con […] L'articolo Bahrain: prima pole di Leclerc e prima fila Ferrari, Hamilton 3° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Lewis Hamilton F1 - GP Bahrein 2019 : “Ferrari velocissime ma noi lotteremo domani con loro per vincere” : Lewis Hamilton è terzo nelle qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir il campione del mondo in carica della Mercedes si è dovuto accontentare della seconda fila, alle spalle delle due Ferrari. Le Rosse, reduci da un esordio molto deludente in Australia, hanno esibito una velocità diversa nel corso del time-attack odierno, monopolizzando la scena con il monegasco Charles Leclerc e il ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Bahrein 2019 : risultato e classifica. Doppietta Ferrari - Leclerc-Vettel davanti ad Hamilton : Nelle Qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno, la pole è andata ad uno strepitoso Charles Leclerc che conquista la sua prima pole in F1 con la Ferrari precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Qualifiche palpitanti e grande reazione della Rossa dopo il GP d’Australia. Griglia di partenza F1, Qualifiche GP Bahrein 2019: risultato e classifica 1 16 C. Leclerc (B) ...

Hamilton stupito dal cambio di passo della Ferrari da Melbourne : Situazione rovesciata rispetto a Melbourne nel venerdì del Bahrain, con Lewis Hamilton che non è riuscito a tenere il passo delle Ferrari, terzo nelle FP2, ma a oltre mezzo secondo da Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che senbrano aver ritrovato il passo dei test pre-stagione. “Le Ferrari sono state subito veloci e poi hanno guadagnato […] L'articolo Hamilton stupito dal cambio di passo della Ferrari da Melbourne sembra essere il primo ...

F1 - Wolff spiazzato dalla Ferrari : “in rettilineo sprigiona una potenza enorme - ma guai a sottovalutare Hamilton” : Il team principal della Mercedes è rimasto spiazzato dalla potenza della Ferrari, apparsa completamente diversa rispetto a Melbourne La Ferrari è completamente diversa rispetto a quella vista a Melbourne, ne sa qualcosa anche Toto Wolff. Il team principal della Mercedes è rimasto spiazzato dalla potenza sprigionata dalle due SF90 oggi in Bahrain, apparse imprendibili anche per le Mercedes di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Interrogato ...

F1 - Lewis Hamilton : “In qualifica ce la giochiamo”. Bottas : “Sarà lotta con la Ferrari” : Dopo il dominio nel GP d’Australia, la Mercedes probabilmente non si sarebbe aspettata una Ferrari così pimpante nelle prove libere del GP del Bahrein 2019 di F1 a Sakhir. Le Frecce d’Argento hanno palesato dei problemi di assetto, chiudendo ad oltre sei decimi dalle Rosse. C’è un “ma”. La scuderia di Stoccarda, come di consueto, potrebbe aver giocato a carte coperte, non sfruttando appieno tutti i cavalli della ...

Formula 1 - Hamilton mette pressione sulla Ferrari : “al momento sono Vettel e Leclerc i favoriti” : Il pilota della Mercedes ha ammesso la superiorità della Ferrari nelle prime due sessioni di libere, confermando però che i valori si allineeranno in qualifica La Ferrari ha brillato nella prima giornata di libere del Gp del Bahrain, la Mercedes un po’ meno considerando i distacchi incassati dai due Ferraristi. Photo4/LaPresse Niente di cui preoccuparsi però per Lewis Hamilton che, pur ammettendo la superiorità odierna delle due SF90 ...

F1 – Hamilton ha rallentato Vettel in Australia? La stoccata di Lewis al ferrarista : “facile dare la colpa agli altri quando tutto va male” : Lewis Hamilton risponde alle accuse di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari aveva ipotizzato che il britannico l’avesse rallentato intenzionalmente durante il Gp d’Australia In vista del secondo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno si scaldano gli animi. Prima di scendere in pista con le prove libere del Gp del Bahrain, Lewis Hamilton ci ha tenuto a rispondere alle accuse mosse da Sebastian Vettel dopo il ...

F1 - Bahrain Leclerc sicuro Qui saremo più competitivi . Hamilton 'Penso Ferrari più vicina' : SAKHIR - Obiettivo riscatto. Per Vettel, Leclerc e tutta la Ferrari il secondo appuntamento stagionale in Bahrain è già un nodo cruciale per capire le reali ambizioni della Rossa dopo le difficoltà ...

F1 Mercedes - Hamilton : «In Bahrain mi aspetto una Ferrari più forte» : MANAMA - Lewis Hamilton gioca in difesa prima del Gp del Bahrain, il pilota britannico si aspetta una gara in cui la Ferrari sarà più competitiva. A Melbourne le Mercedes hanno dominato, con Bottas ...

F1 - Hamilton e Wolff sorpresi dalla Honda : “ha permesso alla Red Bull di mangiarsi la Ferrari di Vettel” : Il team principal della Mercedes e il campione del mondo hanno speso belle parole per il motore Honda, che quest’anno spinge le Red Bull Il sorpasso di Verstappen ai danni di Vettel nel corso del Gp d’Australia ha acceso i riflettori sul motore Honda, tanto vituperato lo scorso anno per le continue rotture che hanno coinvolto la McLaren. photo4/Lapresse Quest’anno la musica sembra essere cambiata, considerando i primi ...

F1 - Hamilton non si fida della Ferrari : “pensavo fosse davanti a noi - ma nelle prossime gare andrà forte” : Il pilota della Mercedes è rimasto sorpreso dalla deludente prestazione della Ferrari a Melbourne, ma è convinto che già in Bahrain tornerà più forte di prima Troppo brutte per essere vero, Lewis Hamilton non crede ad una Ferrari in crisi dopo il Gp d’Australia, considerando anche la velocità mostrata durante i test di Barcellona. photo4/Lapresse Per questo motivo, il pilota della Mercedes rimane con le antenne dritte in vista del ...

F1 Mercedes - Hamilton : «A Melbourne non era la vera Ferrari» : ROMA - Il deludente esordio della Ferrari nel mondiale di F1 è stato solo un episodio e la Rossa, già dal prossimo appuntamento, tornerà a lottare al vertice. Ne è convinto Lewis Hamilton, secondo nel ...

Altro che Ferrari - Hamilton teme Bottas il 'finlandese mite' che ha voglia di vendetta : Hamilton: "Ha meritato la vittoria" E Hamilton? Per ora il campione del mondo in carica difende il gioco di squadra. "E' stato un buon fine settimana per il team. Valtteri ha fatto ha condotto la ...