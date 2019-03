Ha 30 anni e adotta solo cani anziani | quelli che nessuno vuole

dilei

(Di sabato 30 marzo 2019) Debora Rizzo è una ragazza come tante ma con una dote fuori dal comune: quella di avere un gran cuore e una missione inconsueta,re i, malati e con poco tempo davanti, per regalargli un ultimo periodo di vita finalmente felice.E’ iniziato tutto con Nike, una cagna di 14malata: dopoun mese di adozione si è spenta ma Debora non si è scoraggiata, anzi, si è sentita felice per aver donato un momento speciale a quella cagnolina da sempre chiusa in unle.E’ con la seconda adozione che per Debora è stata una vera e propria epifania: l’incontro con Nonno Lupo, un cane di 20tutti passati inle che non aveva più le forze di reggere anche la vecchiaia dietro a delle fredde sbarre.Nonno Lupo le ha insegnato tanto: la gioia della lentezza, delle piccole cose, dello stupore, della scoperta. Per un cane che per 20 lunghinon ha visto altro che ...

