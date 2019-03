GuerraItaliaBot2020 | ecco cos’è e come funziona il gioco che sta spopolando su Facebook

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Tutto è iniziato quando l’ombra della Mole Antonelliana di Torino si è allungata sul territorio di Aosta. Oggi i ragazzi dello Stretto di Messina si sono presi Enna ma ieri Rovigo ha surclassato i cugini vicentini e ha fatto un bel passo avanti verso la vittoria della guerra per la conquista dell’Italia. Fosse vero, saremmo nel caos. E invece si tratta delche stasue che sta conquistando, lui sì, sempre più like, seguici e “tifosi”. Si chiamaed è una paginache pubblica ogni ora gli aggiornamenti di una fantomatica guerra scoppiata tra le province del nostro paese. È la versione italiana di altre due pagine FB, WorldWarBot2020 e CivilWarBot2020, che nei giorni scorsi in America hanno appassionato migliaia di utenti. Tutte e tre le pagine sono gestite in modo autonomo da un bot.L'articolocos’è ...

