calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Negli ultimi giorni si è parlato tanto della vergognosa telecronaca contro l’arbitro donna, adesso finalmente un bele tanti applausi in occasione della gara tra Polisportiva Santa Maria 1932 e la Virtus Avellino, laAnnalisa Moccia è tornata nel Cilento ed è stata designata per il matchil brutto episodio nel match di Eccellenza (Girone B) Agropoli-Sant’Agnello. Laè stata accolta“Carrano” di Castellabate dagli applausi dei tifosi e prima del match ha ricevutoin omaggio. Il telecronista Sergio Vessicchio ha chiesto di incontrare Annalisa per scusarsi, un passo indietro inevitabileil brutto episodio.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb ...

CalcioWeb : #Guardalinee offesa, fiori allo stadio: il bel gesto dopo lo scandalo - acmdiavolorosso : Guardalinee offesa: fiori allo stadio - UgoBaroni : RT @ansacalciosport: Guardalinee offesa: fiori allo stadio. Il telecronista, voglio incontrarla per scusarmi | #ANSA -