Griglia di partenza MotoGP | GP Argentina 2019 | risultato e classifica delle qualifiche

Formula 1 - la Griglia di partenza del GP del Bahrain : Charles Leclerc conquista la sua prima storica pole position in carriera, mettendosi davanti a tutti in griglia per il Gran Premio del Bahrain . Il secondo pilota più giovane nella storia della ...

Formula 1 – Leclerc show sul circuito di Al Sakhir : la Griglia di partenza del Gp del Bahrain : Prima fila Ferrari sul circuito di Al Sakhir: la griglia di partenza del Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di squadra, firmando così una ...

F1 - Griglia di partenza Gp Bahrain : Leclerc super - è in pole! : MANAMA - Charles Leclerc conquista la sua prima storica pole position in carriera, piazzandosi davanti a tutti in griglia per il Gran Premio del Bahrain . Leclerc ha chiuso con il tempo di 1'27''866, ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Bahrein 2019 : risultato e classifica. Doppietta Ferrari - Leclerc-Vettel davanti ad Hamilton : Nelle Qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno, la pole è andata ad uno strepitoso Charles Leclerc che conquista la sua prima pole in F1 con la Ferrari precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Qualifiche palpitanti e grande reazione della Rossa dopo il GP d’Australia. Griglia di partenza F1, Qualifiche GP Bahrein 2019: risultato e classifica 1 16 C. Leclerc (B) ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Bahrein 2019 : risultato e classifica : Griglia di partenza F1, Qualifiche GP Bahrein 2019: risultato e classifica 1 16 C. Leclerc (B) Ferrari 1’28″046 2 5 S. Vettel (B) Ferrari 1’28″356 3 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’28″578 4 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’28″830 5 20 K. Magnussen (B) Haas 1’29″017 6 55 C. Sainz (B) McLaren 1’29″055 7 33 M. Verstappen (B) Red Bull 1’29″109 8 8 R. ...

Griglia di partenza Formula 1/ Pole position e ordine di partenza - Gp Bahrain 2019 - : Griglia di partenza Formula 1: la lotta per la Pole position al Gp Bahrain 2019 sul circuito di Sakhir, secondo appuntamento della stagione per la Ferrari.

Griglia di partenza MotoGp/ Lotta per la pole position - Gp Argentina 2019 - : Griglia di partenza MotoGp: la Lotta per la pole position al Gp Argentina 2019 sul circuito di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento del Motomondiale.

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Griglia di partenza e orari : Mancano solamente poche ore, ed il Mondiale 2019 di F1 potrà scattare ufficialmente con il Gran Premio di Australia 2019. Dopo le qualifiche, che hanno messo in mostra una Mercedes scintillante, la domanda è: Lewis Hamilton è pronto a dominare? La Ferrari partirà dal terzo posto con Sebastian Vettel e dal quinto con Charles Leclerc dopo un sabato davvero da incubo. Siamo in attesa della gara, che assegnerà i primi 25 punti di una stagione che ci ...

F1 – Hamilton e Bottas in prima fila - Verstappen tra le due Ferrari : la Griglia di partenza del Gp d’Australia : prima fila tutta Mercedes in Australia, Hamilton precede Bottas e Vettel nelle qualifiche. Leclerc solo quinto, battuto anche da Max Verstappen La Mercedes comincia alla grande la stagione di Formula 1, prendendosi l’intera prima fila dopo le qualifiche del Gp d’Australia. Lewis Hamilton centra l’84ª pole position in carriera, l’ottava a Melbourne battendo niente meno che Schumacher. Dietro le due W10 si piazza la ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Australia 2019 : risultato e classifica. Hamilton e Bottas davanti a tutti - Vettel è 3° - Leclerc 5° : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Australia 2019 : risultato e classifica : LA Griglia DI partenza – GP Australia 2019 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’21″014 2 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″179 1’21″193 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″664 1’21″678 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″725 1’21″739 5 8 R. Grosjean (B) Haas +00″856 1’21″870 6 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″898 1’21″912 7 20 K. Magnussen (B) Haas ...

F1 - Mondiale 2019 : la Griglia di partenza nella lotta al titolo. Favorite Mercedes e Ferrari - Red Bull terzo incomodo : E dopo la lunga pausa, finalmente si ricomincia. All’Albert Park di Melbourne (Australia) andrà in scena il primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno e le attese dei tifosi sono tante relativamente ad un’annata nella quale si preannunciano grandi confronti tra i top team. Il 17 marzo è la data del primo round e da quel momento un percorso di 21 GP, lastricato di prove difficili per scuderie e piloti. Il quadro della ...

MotoGP - la Griglia di partenza del GP del Qatar 2019 : 1 Maverick VINALES 2 Andrea DOVIZIOSO 3 Marc MARQUEZ 4 Jack MILLER 5 Fabio QUARTARARO 6 Cal CRUTCHLOW 7 Danilo PETRUCCI 8 Franco MORBIDELLI 9 Takaaki NAKAGAMI 10 Alex RINS 11 Joan MIR 12 Aleix ...

MotoGp – Le due facce della Yamaha! Vinales in pole - Valentino Rossi nelle retrovie : la Griglia di partenza Gp del Qatar : Dopo le prime qualifiche di stagione, decisa la griglia di partenza del Gp del Qatar: in prima fila Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e Marc Marquez Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà ...