Greenpeace | contro la produzione di carne ‘che divora il pianeta’

(Di sabato 30 marzo 2019) I volontari didi Genova hanno manifestato oggi in Piazza Banchi nel centro storico con lo slogan “All you can M-Eat”, invitando i passanti a provare il “Menu PAC-co degli allevamenti intensivi”: “una lista di specialita’ invisibili di cui ci “nutriamo”, dall’insalata di nitrati alla zuppa di liquami” hanno spiegato.L’obiettivo dell’ iniziativa e’ “denunciare un sistema dialimentare insostenibile foraggiato anche dai soldi pubblici della Politica Agricola Comune (Pac), che rappresenta circa il 40% del bilancio annuale europeo”. Iniziative analoghe si sono svolte contemporaneamente in 25 citta’ italiane. “Le grandi quantita’ di ammoniaca provenienti dagli allevamenti intensivi e i residui di pesticidi e fertilizzanti chimici legati alla...

