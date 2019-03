Grecia | terremoto di magnitudo 5 3 colpisce la regione centrale

Terremoto - forte scossa in Grecia : magnitudo 5.2 nel Golfo di Corinto - paura nella Focide : Una forte scossa di Terremoto , di magnitudo 5.2, ha colpito la Grecia centro/meridionale poco fa, alle 11:46 di stamattina. La scossa s’è verificata sulle coste settentrionali del Golfo di Corinto , nella Focide . L'articolo Terremoto , forte scossa in Grecia : magnitudo 5.2 nel Golfo di Corinto , paura nella Focide sembra essere il primo su Meteo Web.

