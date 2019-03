Gp Argentina | pole a Marquez | terzo Dovi

MotoGp - Argentina : pole di Marquez - Dovizioso terzo e Rossi quarto : TERMAS DE RIO HONDO - Sarà Marc Marquez a partire in pole position nel Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGp, in programma domani sulla pista di Termas de Rio ...

Marc Marquez - MotoGP GP Argentina 2019 : “Soddisfatto della pole - per domani attenzione al meteo…” : Marc Marquez è ampiamente soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP. Per lo spagnolo, quella di Termas de Rio Hondo, è la 81esima partenza davanti a tutti della sua scintillante carriera, e conferma che il suo feeling con moto e tracciato è ad altissimi livelli. Il grande favorito per la gara di domani è ovviamente lui, sperando che non replichi i disastri della scorsa annata. Ad ogni modo per ...

Moto3 Argentina - Masia in pole; Arbolino scatta terzo. Moto2 : ok Vierge : Pole di Jaume Masia nel GP della Moto3 in Argentina. Lo spagnolo della Ktm Bester Capital Dubai, alla prima pole in carriera, stacca il tempo di 1'48"775 e precede Aron Canet, passato dalla Q1 e 2° a ...

Moto2 - Risultato qualifiche GP Argentina 2019 : Xavi Vierge centra la pole position su Schrotter e Lowes - indietro gli italiani : Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in ...

Moto3 - Masia in pole position in Argentina : Arbolino primo degli italiani : Moto3, Gp d’Argentina: pole position per Masia alla sua prima volta in carriera al primo posto in griglia di partenza Moto3, qualifiche molto appassionanti quest’oggi nel Gp d’Argentina, con Masia alla sua prima pole position in carriera. Qualifiche a dir poco anomale con i piloti che si sono studiati aspettando l’un l’altro e causando una serie di giochi di scie che hanno favorito appunto Masia. Canet al ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : Marc Marquez il favorito per la pole position - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi lanciano il guanto di sfida : E’ il giorno delle qualifiche sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina), secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto sudamericano i centauri della classe regina sono pronti per affrontarsi, giocarsi la piazzola numero uno ed avere una posizione privilegiata in vista della gara. Per quello che si è visto, il favorito numero uno per far suo il time-attack è Marc Marquez. Nonostante l’ottavo posto delle prove ...

MotoGP Argentina - PL1 a Marquez : ma è ancora polemica aletta - : POLEMICHE Marc Marquez in sella alla sua Honda domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Argentina della classe MotoGP, ma a tenere banco sono soprattutto le polemiche sull'appendice ...