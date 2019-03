' Gomorra 4' | oltre 1 milione di spettatori per l' esordio | +12% rispetto alla media della

Gomorra 4 - oltre 1 milione per esordio su Sky Cinema e Sky Atlantic : Supera il milione di spettatori medi il primo episodio della quarta stagione di “Gomorra”, la serie originale Sky, prodotta con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, trasmesso ieri alle 21.15 su Sky Atlantic/+1, Sky Cinema Uno/+1 e Sky On Demand: il debutto della nuova stagione ha ottenuto un ascolto di 1.007.024 spettatori medi e 1.340.067 spettatori unici, un dato in crescita del +12%...