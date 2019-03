Glion | che cosa si impara alla scuola di eccellenza dell’ospitalità

Claudio BaGlioni malato - perché ha dovuto annullare tre concerti : le nuove date : Claudio Baglioni ha dovuto annullare tre concerti per alcuni problemi di salute che si sono protratti più a lungo del previsto. Il cantante doveva esibirsi a Reggio Calabria, poi a Roma e infine a Trieste, ma tutti gli appuntamenti sono stati rinviati: i concerti al palazzo dello sport di Roma si te

Pd : prime schermaglie in Senato - i renziani voGliono il posto di vicesegretario unico : Ormai è chiaro che il Senato sarà «l’avanposto» per scrutare le dinamiche tra maggioranza e minoranza del Pd, ovvero tra le due anime del partito incarnate da Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. E ieri se ne è avuto un piccolo antipasto tra le quattro mura dell’aula magna del gruppo Pd al primo piano di Palazzo Madama. ...

Manuale per politici che voGliono tagliare i gas serra per davvero : (foto: Ron_Thomas via Getty Images) tagliare le emissioni di gas a effetto serra è ormai una priorità globale e tutti i paesi devono impegnarsi in questa direzione. La sfida principale, cui tutti devono prendere parte, è quella di riuscire a rispettare l’accordo di Parigi sul clima. Questo accordo prevede che il riscaldamento globale venga mantenuto entro i due gradi centigradi (possibilmente entro 1,5) e individua un obiettivo, che oggi ...

Direzione Pd - Zingaretti : “Alle amministrative aperti a forze che voGliono tornare a dialogare” : Zingeratti, nella sua prima Direzione da segretario, ha parlato anche delle elezioni europee di maggio: "Credo che alle elezioni Europee ci debba essere il simbolo del Pd e che la dicitura 'Siamo europei' debba essere presente nel simbolo, noi combattiamo per l'Europa contro il rischio dei sovranisti".Continua a leggere

Brad Pitt e Angelina Jolie voGliono essere “legalmente single” anche se non hanno ancora trovato un accordo sul divorzio : Sì, sulla carta sono ancora marito e moglie The post Brad Pitt e Angelina Jolie vogliono essere “legalmente single” anche se non hanno ancora trovato un accordo sul divorzio appeared first on News Mtv Italia.

Mostra Matera2019 - PadiGlioni Invisibili : buone pratiche : In questo quadro, coerentemente alla politica di sostenibilità ambientale ed ecologica, la Fondazione SoutHeritage ha redatto una « Carta dei Valori» volta a mantenere e rafforzare un sistema di ...

Rosa Perrotta e Pietro TartaGlione - nozze rimandate? Svelato perché : Rosa e Pietro: nozze rimandate a settembre? Tartaglione: “Dipenderà da come sta lei” Tra le coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne c’è sicuramente quella composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che da poco hanno annunciato di aspettare un bambino che chiameranno Domenico (così come il padre di lui). Oltre alla lieta novella i due hanno fatto sapere che convoleranno a nozze a giugno. Peccato che come ha fatto ...

Inter - l’agente di Skriniar : “Lo voGliono sia Real Madrid che Barcellona” : Skriniar – Intervistato ai microfoni di AS, Mithat Halis, uno dei rappresentanti della Star&Friends, l’agenzia che rappresenta Milan Skriniar, ha parlato del difensore dell’Inter. Queste le sue parole al quotidiano spagnolo: “Il Real Madrid vuole acquistarlo, così come il Barcellona. Chi convincerà l’Inter, potrà prenderlo la prossima estate”. LEGGI ANCHE: Infortunio De Vrij, il difensore ...

Roma Sarri - i tifosi lo voGliono lontano dal Chelsea : scatta l’assalto decisivo : Roma Sarri – Per Maurizio Sarri e il Chelsea non tira buon vento. Ma questa, ormai, non sembra essere più una notizia, tenuto conto delle ultime débacle di Higuain e compagni. Intanto, si moltiplicano le iniziative anti-Sarri da parte della tifoseria ‘Blues’, che da tempo chiede alla dirigenza di Stamford Bridge un avvicendamento in panchina. […] L'articolo Roma Sarri, i tifosi lo vogliono lontano dal Chelsea: scatta ...

Brad Pitt e Angelina Jolie - che voGliono essere il più presto possibile «legalmente single» : Brad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiDella favola, ahinoi, non vorrebbero più saperne. Del colpo di fulmine sul set, dei viaggi in giro per il mondo, dei red carpet magici uno al fianco dell’altra, delle nozze segrete in Provenza e, persino, dell’isola a forma di cuore: Brad Pitt e Angelina Jolie vorebbero archiviare tutto il più velocemente possibile. A più di due anni dall’annuncio di ...

Nella pizzeria di Green Book nel New Jersey : Tony Lip - Lady Gaga e le polpette che tutti voGliono provare : Nella pizzeria di Green Book nel New Jersey: Tony Lip, Lady Gaga e le polpette che tutti vogliono provareNella pizzeria di Green Book nel New Jersey: Tony Lip, Lady Gaga e le polpette che tutti vogliono provareNella pizzeria di Green Book nel New Jersey: Tony Lip, Lady Gaga e le polpette che tutti vogliono provareNella pizzeria di Green Book nel New Jersey: Tony Lip, Lady Gaga e le polpette che tutti vogliono provareNella pizzeria di Green Book ...

Salvini : "Anche io un coGlione"Con Berlusconi è guerra totale : Dura replica di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi che aveva definito "coglioni" quanti hanno fiducia nel governo gialloverde. "Eccolo quel coglione", ha detto il vicepremier in un comizio a Melfi Segui su affaritaliani.it

Tutte le società tech che voGliono quotarsi nel 2019 : Wall street, New York (Getty Images) Il 2019 sarà un anno di debutti eccellenti in Borsa, soprattutto per quel che riguarda il comparto della tecnologia. Da Wall Street a Piazza Affari a Shanghai sono molte le ormai ex startup, i cosiddetti unicorni e le storiche società in ambito finanziario e tecnologico che hanno scelto quest’anno per quotarsi, in molti casi con valutazioni da record e dopo round di finanziamenti stellari. Tra i listini più ...