Ginnastica artistica | Serie A 2019 | Brixia straripante a Padova | Villa e le Fate da urlo

LIVE Ginnastica artistica - Serie A 2019 in DIRETTA : Brixia in trionfo - Fate da urlo! Lara Mori sublime - ok Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, si gareggia al PalaKione di Padova per l’appuntamento di mezzo del massimo campionato italiano a squadre. Si tratta dell’ultimo evento prima degli Europei che andranno in scena tra una decina di giorni a Stettino, tutti in pedana per l’ultima prova generale prima della rassegna continentale: si preannuncia grande spettacolo, ...

Ginnastica artistica - Serie A2 2019 : risultati seconda tappa. Vince Salerno a Padova - Carofiglio esegue il Nabieva! : La Ginnastica Salerno ha vinto la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica che si è disputata al PalaKioene di Padova. Le campane si sono imposte con 148.250 al termine di una gara dominata in lungo e in largo grazie in particolar modo a Emily Armi (13.500, 11.700, 12.900, 12.450) e a Giulia Paglia (spicca il 13.000 al corpo libero) affiancate da Chiara Barzasi, Varvara Batalova, Andrea Noemi Toscano e Ilaria Tini. Salerno, ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : seconda tappa oggi (30 marzo). Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguire la gara di Padova : oggi sabato 30 marzo si disputa la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre andrà in scena al PalaKioene di Padova. Si torna in pedana dopo cinque settimane dall’esordio di Busto Arsizio, l’appuntamento in Veneto sarà molto importante anche perché precede gli Europei (10-14 marzo a Stettino, Polonia). Si preannuncia grandissimo spettacolo per un evento assolutamente da non ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Italia verso gli Europei - azzurre in scena a Padova. Quale sarà il quartetto per Stettino? : Gli Europei 2019 di Ginnastica artistica si avvicinano a grandi passi, la rassegna continentale andrà in scena a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile e i vari Commissari Tecnici stanno per definire i quartetti che saranno protagonisti nel primo grande appuntamento internazionale della stagionale. Enrico Casella deve ancora ufficializzare la formazione dell’Italia e la seconda tappa della Serie A, che andrà in scena sabato 30 marzo al ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : quando si ritorna in gara? Attesa fino a novembre! Calendario - date - programma : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riservata alle singole specialità si prende una lunghissima pausa e tornerà soltanto nel weekend del 21-24 novembre quando a Cottbus (Germania) andrà in scena la quinta tappa della competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Otto mesi di sosta per permettere alle atlete di prepararsi anche in vista delle varie rassegne continentali e dei Mondiali che andranno in scena a ...

Ginnastica artistica - Classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari perde il primo posto - Lara Mori terza. Azzurre in corsa per le Olimpiadi : Vanessa Ferrari ha perso la leadership della Classifica di Coppa del Mondo al corpo libero dopo la gara odierna a Doha. L’azzurra ha conquistato un buonissimo terzo posto in Qatar ma è scivolata al secondo posto nella generale a sei punti di distacco dalla statunitense Jade Carey che è balzata al comando grazie al trionfo ottenuto all’Aspire Dome. La 28enne conserva due lunghezze di vantaggio su Lara Mori, seconda in Medio Oriente e ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia magistrale a Doha - Vanessa Ferrari e Lara Mori sul podio! Ruggito azzurro al corpo libero : Vanessa Ferrari e Lara Mori continuano a incantare in Coppa del Mondo e a Doha festeggiano un doppio podio stellare, proprio come era successo sei giorni fa a Baku. Le due azzurre non hanno deluso le aspettative nella capitale del Qatar e festeggiano al termine di una gara tesissima e molto equilibrata in cui era davvero molto difficile ottenere il risultato di rilievo. La toscana conquista un secondo posto di lusso (13.433, 5.6) e precede la ...

LIVE Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 in DIRETTA : Vanessa Ferrari e Lara Mori all’assalto del podio al corpo libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, quarta tappa a Doha (Qatar). Seconda giornata di finali di specialità e l’Italia vuole essere assoluta protagonista con Vanessa Ferrari e Lara Mori che saranno impegnate al corpo libero: le due azzurre, dopo il doppio podio di Baku, vanno a caccia di una nuova magia e hanno tutte le carte in regola per puntare alle medaglie. Le due azzurre, reduci dalla ...

Ginnastica artistica - l'addio di Simone Biles e uno sport logorante per il fisico. Ritiri in giovane età e tanti sacrifici : Simone Biles ha annunciato che si ritirerà dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, la Reginetta indiscussa della Ginnastica artistica ha comunicato la sua intenzione