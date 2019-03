Gazzetta e Dacia per il premio dedicato alle sorprese

Best Value Player : Dacia e La Gazzetta dello Sport insieme per premiare il miglior calciatore di Seria A : Dacia e La Gazzetta dello Sport consegneranno il premio che valorizzerà il calciatore che dimostrerà di aver sfruttato al meglio le proprie risorse mettendole a disposizione del proprio club Nasce Best Value Player powered by Dacia, l’iniziativa studiata e sviluppata grazie alla collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e la Casa automobilistica che, in occasione dell’ultima giornata del Campionato di Serie A, premierà il calciatore che ...