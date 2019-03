Gallinari-Eleonora Boi | la verità del cestista dei Clippers sulla storia d’amore con la

Gallinari-Eleonora Boi - riesplode la passione : la giornalista vola a Los Angeles da Danilo : Eleonora Boi sbarca a Los Angeles, la bellissima giornalista avrebbe raggiunto Danilo Gallinari in California: è ritorno di fiamma tra i due? Eleonora Boi è partita l’8 marzo per Los Angeles. Come testimoniato dal suo profilo Instagram, la bellissima giornalista Mediaset si è presa una pausa dal lavoro per approdare nella ‘città degli angeli’. La Boi, secondo la rivista ‘Chi’, avrebbe raggiunto in California ...