Fumo dal motore | paura su volo Ryanair

Treviso - Fumo dal motore del Boeing 737 Ryanair. Attivato piano d'emergenza : Attimi di paura, stamattina, a bordo di un Boeing 737 Ryanair in fase di atterraggio a Treviso. Il pilota ha ravvisato fumo in uscita dal motore e ha chiesto alla torre di controllo dell 'aeroporto "...

Incendio alla discarica di Mariano Comense : Fumo visibile da chilometri - soccorsi anche dalla Brianza : Grosso Incendio alla discarica di Mariano Comense: alta colonna di fumo nero visibile a chilometri da tutta la Brianza. Un grosso Incendio alla discarica di Mariano Comense si è sviluppato lunedì 25 ...

Incendio a Rocca Cencia - fiamme dall'impianto Ama : nuvola di Fumo sulla zona : Incendio nell'impianto Ama di Rocca Cencia . Poco prima delle 20 diversi residenti hanno segnalato la presenza di fumo, scorgendo, e fotografando, delle fiamme provenire dall'area che ospita la ...

Napoli : blitz antiFumo all'Ospedale del Mare - multe per duemila euro a familiari e pazienti : blitz antifumo all?Ospedale del Mare, dove sono state elevate contravvenzioni per un totale di oltre 2.000 euro. Le squadre dei poliziotti municipali dell?unità operativa Barra,...

Incidente aereo Etiopia - ecco l’enorme voragine creata dall’impatto. Un testimone : “Fumo dal retro e un forte boato mentre bagagli e vestiti cadevano in fiamme” [FOTO e VIDEO] : 1/19 ...

Fiamme nello scantinato e abitazione invasa dal Fumo : vigili del fuoco al lavoro : Nella notte auto distrutta dalle Fiamme al Peep, si pensa al dolo 3 Due etti di cocaina nascosti tra i biscotti: due piacentini in manette 4 Salvato dalla polizia che arriva con il defibrillatore Sono ...

Sterpaglie in fiamme - giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco : Bifernina 'invasa' dal Fumo : Gli interventi al bivio di Guglionesi e a Rio Vivo di Termoli. Inoltre ore di apprensione per un incendio di canna fumaria, sempre nella città adriatica, e per il distacco di una guaina di copertura ...

Fumo e cenere lavica dall’Etna : sospesi tutti i voli da e per l’aeroporto di Catania : L'aeroporto di Catania-Fontanarossa è stato chiuso al traffico aereo dalle 18 di oggi, mercoledì 20 febbraio, a causa di Fumo e cenere vulcanica emesse nell'atmosfera da uno dei crateri dell'Etna. La decisione è stata presa dall'Unità di crisi della Sac, la società che gestisce lo scalo, e sarà attiva fino a nuova comunicazione.Continua a leggere

Francesco ProFumo : "Risorse e sviluppo per la Liguria dalla Compagnia di San Paolo" : In Liguria c'è nato, a Savona, e ha ancora casa, a Spotorno. E due volte al mese torna per cenare insieme ai suoi ex compagni di scuola del liceo scientifico "Grassi" di Savona. Ma non è per l'affetto ...

Bibione - dalla prossima estate divieto assoluto di Fumo lungo gli 8 km di spiaggia : L'amministrazione comunale di Bibione ha emanato un'ordinanza che vieta espressamente il fumo delle sigarette in spiaggia: si potrà farlo solo in alcune aree attrezzate.Continua a leggere