Forza Italia presenta il simbolo per le Europee

«Noi indispensabili come 25 anni fa» : Berlusconi scalda l’assemblea di Forza Italia Live : Rivendica il ruolo del suo partito, il presidente Berlusconi, alla fine dell’assemblea degli eletti. E Tajani conferma: «Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte»

Forza Italia 25 anni dopo - tra sfide alla Lega e richiami a Salvini : “Lasci M5s e torni a casa. Senza noi non si vince” : C’è chi richiama Matteo Salvini “a tornare a casa”, nella speranza che prima o poi, magari dopo le Europee, molli il governo con il M5s. Chi auspica maggiore autonomia. O chi sfida l’alleato o presunto tale, convinto che “Senza Forza Italia non si vince”, come rivendicano pure big azzurri come Antonio Tajani e Maria Stella Gelmini. Venticinque anni dopo, Forza Italia si ritrova a Roma in Congresso con Silvio ...

Silvio Berlusconi - l'ultimo siluro di Toti contro Forza Italia : "Anziché scaldare la sedia - resto a casa" : Mentre Silvio Berlusconi marcia spedito verso il lancio del nuovo simbolo di Forza Italia e la sua candidatura alle prossime elezioni Europee, dentro Forza Italia il malumore è sempre più difficile da contenere, a partire da quello del governatore della Liguria Giovanni Toti. A Roma il Cav oggi ha r

Silvio Berlusconi - i due sondaggi che terrorizzano il Cav : sotto il 10% Forza Italia è morta : Non bastavano i malumori all'interno di Forza Italia, Silvio Berlusconi deve fare i conti anche con le pessime notizie che arrivano dagli ultimi sondaggi. Due rilevazioni in particolare hanno rovinato l'umore del Cav, come riporta il Tempo: il sondaggio di Index e quello prodotto dall'Europarlamento

Comunali - M5s e Forza Italia insieme a Castelletto Ticino. Anche la moglie di Bonisoli in lista? “Si vedrà più avanti” : Pd insieme a Forza Italia, leghisti schierati con i pentastellati, ex dem fianco a fianco con i centristi. Capita spesso che nei piccoli paesi di provincia si presentino solo liste civiche, in cui confluiscono personalità con anime politiche molto diverse. A volte si tratta di vere e proprie liste Frankenstein, in altri casi di cittadini che mettono da parte le differenze per amministrare insieme il proprio territorio. Certo è molto particolare ...

Revenge porn - tutto da rifare : protestano le parlamentari di Forza Italia e Pd : Bocciati gli emendamenti che avrebbero trasformato in reato la diffusione non autorizzata di materiale intimo altrui. protestano le parlamentari di Forza Italia e Pd. Sarti (M5S): «Serve una discussione più ampia». Boldrini: «Persa un'occasione»

