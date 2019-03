Forza italia | Berlusconi mi candido | accordo con Ppe senza sinistra

Berlusconi ritocca il simbolo di Forza italia e inserisce il suo nome - : L'ex presidente del Consiglio ha introdotto alcune modifiche al logo del suo partito. Nessun riferimento al Ppe, spunta la dicitura: "Per cambiare l'Europa". Dal palco dice: "Siamo la spina dorsale ...

Europee - Berlusconi presenta il simbolo : “Forza italia è ancora indispensabile. In Ue Ppe si allei con i sovranisti e li educhi” : “Forza Italia, forza l’Europa, viva la libertà”. Silvio Berlusconi lancia la corsa alle elezioni Europee presentando il simbolo della formazione azzurra a conclusione dei lavori dell’assemblea degli eletti azzurri. Che è il manifesto dello schema con il quale il Cavaliere intende presentarsi all’appuntamento del 26 maggio: il classico logo azzurro con la scritta “Forza Italia” al centro, sopra il tricolore, e in ...

Dentro Forza italia scoppia il caso Giovanni Toti. Per Silvio Berlusconi "la pazienza è finita" : Giovanni Toti non va all'Assemblea degli eletti di Forza Italia a Roma e scoppia il caso, con Silvio Berlusconi che dice platealmente che "la pazienza è finita". Il governatore della Liguria motiva la sua assenza con il fatto che "non sono stato coinvolto in nessun modo, allora piuttosto che scaldare la sedia, preferisco stare nel mio territorio". Anche perché, spiega Toti, si dimostra nuovamente che "il dibattito interno al ...

«Noi indispensabili come 25 anni fa» : Berlusconi scalda l’assemblea di Forza Italia : Rivendica il ruolo del suo partito, il presidente Berlusconi, alla fine dell’assemblea degli eletti. E Tajani conferma: «Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte»

Forza italia 25 anni dopo - tra sfide alla Lega e richiami a Salvini : 'Lasci M5s e torni a casa. Senza noi non si vince' : 'Fino a quanto permetteremo a Salvini di mantenere la politica dei due forni? Questo è un problema suo, noi siamo coerenti e fedeli ai nostri elettori', prova a smarcarsi Antonio Tajani , presidente ...

Forza italia presenta il simbolo per le Europee : Scompare dal simbolo di Forza Italia per le Europee il richiamo al PPE. Per le prossime elezioni del 26 maggio Silvio Berlusconi si presenterà con il classico logo azzurro con la scritta Forza Italia ...

Il Cav festeggia Forza italia : "Cambiamo Italia - Ue - mondo" : Poi ha smentito che il partito stia vivendo un momento buio: 'Quando leggiamo sulla stampa che non siamo più determinanti nella vita politica del Paese e che siamo al tramonto, mi chiedo come possono ...

Forza italia - Berlusconi : «Come 25 anni fa - siamo ancora indispensabili» : «Come 25 anni fa siamo ancora noi di Forza Italia indispensabili, i soli continuatori della tradizione cristiana, della cultura liberale, sostenitori del libero mercato, dell'impresa del lavoro, noi ...

Forza italia 25 anni dopo - tra sfide alla Lega e richiami a Salvini : “Lasci M5s e torni a casa. Senza noi non si vince” : C’è chi richiama Matteo Salvini “a tornare a casa”, nella speranza che prima o poi, magari dopo le Europee, molli il governo con il M5s. Chi auspica maggiore autonomia. O chi sfida l’alleato o presunto tale, convinto che “Senza Forza Italia non si vince”, come rivendicano pure big azzurri come Antonio Tajani e Maria Stella Gelmini. Venticinque anni dopo, Forza Italia si ritrova a Roma in Congresso con Silvio ...

Tajani : "Senza Forza italia centrodestra non vince da nessuna parte" : 'Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte, in nessuna città, in nessuna Regione'. Lo dice Antonio Tajani aprendo i lavori dell'assemblea di Forza Italia. 'Siamo nati 25 anni fa e ...

Forza italia - Tajani all'assemblea : «Berlusconi non mollerà mai» : In attesa dell'intervento del leader Silvio Berlusconi, che dovrebbe sciogliere i dubbi su una sua eventuale candidatura, è il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a dettare la linea di ...

Silvio Berlusconi - l'ultimo siluro di Toti contro Forza italia : "Anziché scaldare la sedia - resto a casa" : Mentre Silvio Berlusconi marcia spedito verso il lancio del nuovo simbolo di Forza Italia e la sua candidatura alle prossime elezioni Europee, dentro Forza Italia il malumore è sempre più difficile da contenere, a partire da quello del governatore della Liguria Giovanni Toti. A Roma il Cav oggi ha r

Forza italia a Congresso prova a sfidare la Lega. Tajani 'Senza di noi non si vince'. Assente Toti : Un rientro nella politica attiva a oltre cinque anni dalla decadenza da senatore per la condanna. Ma il problema oggi è soprattutto il rapporto con la Lega, le tentazioni di fuga di una parte dei ...