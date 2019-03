Formula 1 – Vettel sotto investigazione in Bahrain | la decisione dei commissari

Formula 1 – Leclerc conquista la pole in Bahrain : il gesto di Vettel è da applausi [VIDEO] : Charles Lecler euforico: il giovane monegasco conquista la sua prima pole position in Bahrain. Il gesto di Vettel dopo le qualifiche sul circuito di Al Sakhir è da applausi Festa rossa sul circuito di Al Sakhir per la prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche di oggi del Gp del Bahrain. Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando così il secondo pilota più giovane ad ottenerla, dopo il suo compagno di squadra ...

Formula 1 – Vettel tra complimenti e ammissioni : “oggi era impossibile battere Leclerc - ecco cosa gli ho detto” : Sebastian Vettel sincero nella conferenza stampa post qualifiche del Gp del Bahrain: le parole del tedesco della Ferrari dopo la pole position di Charles Leclerc Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di ...

Formula 1 – Hamilton mostra tranquillità per la gara : “Leclerc super - posso superare Vettel! Daremo del filo da tocere” : Terzo posto per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche in Bahrain: il pilota Mercedes si complimenta con la Ferrari ma mostra tranquillità in vista della gara di domani Lewis Hamilton chiude al terzo posto le qualifiche del Gp del Bahrain. La Mercedes conferma le difficoltà avute lungo tutto il weekend, ma migliora le prestazioni offerte nelle prove libere. Il campione in carica si complimenta con gli avversari, ma non si mostra ...

Formula 1 - Hamilton mette pressione sulla Ferrari : “al momento sono Vettel e Leclerc i favoriti” : Il pilota della Mercedes ha ammesso la superiorità della Ferrari nelle prime due sessioni di libere, confermando però che i valori si allineeranno in qualifica La Ferrari ha brillato nella prima giornata di libere del Gp del Bahrain, la Mercedes un po’ meno considerando i distacchi incassati dai due Ferraristi. Photo4/LaPresse Niente di cui preoccuparsi però per Lewis Hamilton che, pur ammettendo la superiorità odierna delle due SF90 ...

Formula 1 - GP Bahrein : Vettel e Hamilton commentano le prove libere : Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 ha ammesso ha la Ferrari è più veloce, però crede che la Mercedes nelle qualifiche potrà giocarsela. La situazione è completamente differente rispetto ...

Formula 1 - Vettel non si accontenta : “non si finisce mai di imparare - abbiamo ancora del potenziale da esprimere” : Il pilota tedesco ha parlato al termine delle due sessioni di libere, sottolineando come bisogna ancora lavorare per migliorare ulteriormente la macchina Ottima giornata in casa Ferrari, Vettel e Leclerc hanno dominato le due sessioni di prove libere in Bahrain, rifilando quasi un secondo alle due Mercedes. Photo4/LaPresse Risultati che il team di Maranello prende comunque con le pinze, domani Hamilton e Bottas torneranno alla carica per ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 - Ferrari ancora al top in Bahrain : Vettel in testa nella classifica dei tempi : Vettel davanti a tutti nelle Fp2 del Gp del Bahrain: il tedesco della Ferrari precede Leclerc per un’altra importante doppietta Ferrari E’ ancora la Ferrari a dominare in Bahrain. Dopo le Fp1 nel segno di Leclerc, il team di Maranello piazza un’altra importante doppietta, questa volta con Vettel in testa alla classifica dei tempi, nonostante un testacoda, col crono di 1.28.846, seguito da Leclerc a soli 35 millesimi dal ...

Formula 1 - Vettel : 'Leclerc mi metterà sotto pressione - ma ci divertiremo' : Sebastian Vettel e il suo rapporto con Charles Leclerc . Dopo il GP d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2019 che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi Ferrari, il tedesco ha parlato del ...