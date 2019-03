Formula 1 – Raikkonen analizza le qualifiche del Bahrain | “stiamo facendo un buon lavoro

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Kimicommenta le duein, il pilota finlandese non completamente soddisfatto dalla sua prestazione nel deserto Nel pomeriggio sono andate in scena ledel Gp del, che hanno visto grandi protagoniste le Ferrari. In particolare a brillare nel deserto mediorientale è stato Charles Leclerc, alla sua prima pole position di carriera. Kimi, che ha lasciato nella la scorsa stagione il posto proprio al monegasco, ha detto la sua opinione sulla sua prestazione odierna, terminata con il nono tempo in classifica.“Abbiamo dato il massimo con la nostra macchina oggi, e stiamoun. – ha commentato il pilota finlandese – La macchina va bene ma non possiamo prevedere come andrà la gara domani, perchè abbiamo saltato la nostra seconda sessione di libere ieri e non abbiamo fatto nessun long run. Il meteo ...

