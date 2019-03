Fischi | assenze ed un’ottima Empoli | poi ci ha pensato Kean ad illuminare lo Stadium

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Cristiano Ronaldo e Dybala hanno dato forfait questa sera per la gara tra Juventus ed, ci haa risolvere la contesa La Juventus questa sera non ha brillato. Allo, senza Cristiano Ronaldo e Dybala, i bianconeri hanno zoppicato per oltre un’ora, ricevendo anche qualcheo dalle tribune. L’si è ben districata su un campo complicatissimo, andando ad un passo dal clamoroso vantaggio nel primo tempo con Krunic per ben due volte. I bianconeri però hanno da qualche mese un’arma in più davvero fantastica. Quest’arma ha un nome e cognome, si chiama Moise. Il giovane attaccante che ha fatto faville anche con la maglia della Nazionale, è stato snobbato inizialmente da Allegri, anche dopo l’infortunio nel riscaldamento per Dybala. Il tecnico della Juventus ha scelto di aggiungere un centrocampista in più, ma dato lo ...