FETO AL CONGRESSO FAMIGLIE | BOLDRINI ' MOSTRUOSO' Provita | ' Tanto rumore per nulla'

Congresso delle famiglie a Verona - polemica per il gadget a forma di FETO . Boldrini : “Mostruoso” : Un feto di gomma in un sacchetto di plastica, con tanto di nome di battesimo, Michele, accompagnato da un biglietto dove si legge “Hai tra le mani la riproduzione di un bambino alla decima settimana di gravidanza”. È uno dei “ gadget ” distribuiti nello stand dell’associazione Pro Vita al Congresso mondiale delle famiglie che si è aperto oggi a Veron...

Congresso delle famiglie - il FETO di gomma fa impazzire Laura Boldrini : "Operazione mostruosa" : Si apre il Congresso mondiale delle famiglie a Verona. E, come ampiamente previsto, è subito polemica: il fronte di chi vuole tappare la bocca al raduno, infatti, è scatenato. E a gettare benzina su un fuoco acceso da giorni, ecco il caso del controverso gadget distribuito al raduno: un feto a forma

Congresso di Verona - quel «gadget» shock del FETO di plastica : È un feto di plastica , di 10 settimane o meno, prodotto chissà dove, chiuso in una busta di plastica assieme a un biglietto: «L’aborto ferma un cuore che batte». Firmato, Notizie Pro Vita, uno degli sponsor del Congresso Mondiale delle Famiglie. Il «gadget» antiabortista è distribuito dall’associazione ai partecipanti del Wcf che si sta tenendo a Verona . «Gli abbiamo dato un nome, Michele», si legge nel biglietto. «Aiutaci a salvarlo». Vanity ...

Congresso famiglie - dal gadget choc a forma di FETO al libro no gender : Alla fine il logo della presidenza del Consiglio c'è. Il patrocinio è stato tolto, ma al Congresso mondiale delle famiglie di Verona su manifesti e cartelle stampa è ancora in bella vista. "I pannelli ...

«Michele - il FETO di plastica» : polemica per il gadget al Congresso delle famiglie Pro Vita-Forza Nuova : i legami : La copia, battezzata “Michele”, accompagnata da un cartellino con la scritta: «L’aborto ferma un cuore che batte!». polemica in Rete

Congresso famiglie - spunta FETO di plastica : 'L'aborto ferma un cuore che batte ' wwwnotizieprovita.com. E' questa la scritta che compare sotto a una fotografia diffusa in una busta al convegno mondiale delle famiglie di Verona e con allegato un ...

Verona - al Congresso delle Famiglie è stato presentato il 'gadget' di un FETO in gomma : Al Congresso di Verona iniziato oggi è stato presentato un “gadget” in gomma che ritrae un feto di 10 settimane incartato con un cartoncino allegato su cui campeggia uno slogan: “L'aborto ferma un cuore che batte”. L'idea è del portale interne Notizie Provita, che “condanna” la legge 194 sul diritto all'IVG (interruzione volontaria di gravidanza) con lo scopo di abolirla. L'organizzatore del Family Day definisce l'aborto come "omicidio", mentre ...