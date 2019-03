Feltri e il convegno sulla famiglia | «L‘umanità è venuta al mondo grazie alla vagina e a

attualitavip.myblog

(Di sabato 30 marzo 2019) «Ilche si svolge a Verona è osteggiato dai gay e generi affini, i quali non hanno ancora capito che tuttaale a un pene che l’ha fecondata. L’ano, per quanto rispettabile, non ha mai procreato». Così su Twitter Vittoriocommenta le polemiche legate al congressomondialedi Verona. Il giornalista si scaglia contro le critiche di questi giorni e non risparmia frecciatine anche a Lilly Gruber.«La Gruber dice che lei ha più diritto dei suoi ospiti di parlare di aborto perché è femmina. – scrive in un altro tweet attaccando la collega di La7 – Ma si dimentica di essere in menopausa quindi non ha più titoli dei maschi per discettare del tema».«De Angelis dice che dilaga l’omofobia e il razzismo. Secondo me dilaga l’omofilia e il desiderio di accogliere tutti per poi abbandonarli ...

Vetroblu : @vfeltri Le assicuro che tutte le mie amiche gay hanno la vagina e procreano. Alla faccia sua e dei suoi amici del… - JillXeb : @jacopo_iacoboni Il convegno sulla famiglia che si svolge a Verona é osteggiato dai gay e generi affini, i quali no… - JillXeb : @rubio_chef Il convegno sulla famiglia che si svolge a Verona é osteggiato dai gay e generi affini, i quali non han… -