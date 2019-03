Feltri e il convegno sulla famiglia : «L‘umanità è venuta al mondo grazie alla vagina e a un pene. Gruber? È in menopausa» : «Il convegno sulla famiglia che si svolge a Verona è osteggiato dai gay e generi affini, i quali non hanno ancora capito che tutta l‘umanità è venuta al mondo grazie alla vagina e a un pene che l’ha fecondata. L’ano, per quanto rispettabile, non ha mai procreato». Così su Twitter Vittorio Feltri commenta le polemiche legate al congresso sulla mondiale sulla famiglia di Verona. Il giornalista si scaglia contro le critiche di questi giorni e non ...