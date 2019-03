Fca | Ft | Elkann baluardo dinastia Fiat Famiglia non venderà l' auto

Fca : famiglia Agnelli non venderà l'auto. Elkann valuta accordi o fusione o alleanza con big del tech : ROMA - La famiglia Agnelli non venderà l'auto, ma sono tre le ipotesi - sostiene il Financial Times in un articolo dedicato al futuro di Fca - su cui John Elkann lavora: accordi per piattaforme di ...

Fca - ora si fa avanti Renault-Nissan Le richieste di Elkann e il deal CR7 : “Ogni Fiat è 500% Fiat”, era lo slogan di un’originale campagna vendite di casa Agnelli del 2008, che aveva come scopo di mettere in mostra il grande cambiamento della casa d’automobilistica che aveva come fulcro del rilancio la nuova 500, un modello, riveduto, che Segui su affaritaliani.it

Fca - la Borsa vede la vendita Tutte le incognite di Elkann : Fondersi? Vendere? Spezzettare? Tanti gli interrogativi per il presidente di Fca, John Elkann, impegnato a disegnare il futuro del gruppo. Il compito è arduo vista anche la trasformazione in corso di un settore alle prese con pesanti investimenti su ambiente, servizi e guida autonoma, e i nuovi protagonisti dell'hi-tech pronti a prendersi la scena. Il futuro di Fca occupa in questi giorni le pagine di Wall Street Journal e Financial Times. È il ...

Gruppo Fca - ecco perché al Presidente Elkann non basta PSA e guarda ad oriente : Il futuro del Gruppo PSA potrebbe essere al di fuori dell’Europa per soddisfare un desiderio segreto della famiglia Agnelli Durante la scorsa settimana, sulle principali testate di settore si è parlato una possibile fusione-alleanza tra il Gruppo FCA e i francesi di PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel), un’operazione di dimensioni importanti che permetterebbe di creare uno dei Gruppi automobilistici più potenti al mondo in grado di sfidare ...

Fca : Elkann punterebbe a ridurre la quota tramite alleanze

Fca - il Financial Times rilancia : "Elkann spinge per un'alleanza" : MILANO - Fca è in cerca di un partner? Dopo che nelle ultime settimane si sono rincorse voci di un accordo con i francesi di Psa , Peugeot, il Financial Times spiega che l'input vero un'intesa ...

Fca - nel 2018 a Marchionne stipendio di 11 milioni di euro - 3 a Elkann : Nel 2018 l'ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, è stato retribuito con 10,9 milioni di euro, mentre il presidente John Elkann con 3,1 milioni di euro. È quanto emerge dal rapporto ...