Farmaci | 7 8 milioni di Europei con psoriasi | in Italia nuova cura

(Di sabato 30 marzo 2019) Laè una malattia immunitaria cronica della pelle. Colpisce circa 7,8di adulti in Europa e circa 125di persone in tutto il mondo.È un disordine non contagioso che accelera il ciclo di crescita delle cellule della pelle e si traduce in un ispessimento delle aree cutanee. La forma più comune, chiamata ‘a placche’, appare come aree rosse, in rilievo, coperte di squame biancastre e squamose, che possono essere pruriginose e dolorose e possono anche rompersi e sanguinare.Nonostante le diverse opzioni di trattamento esistenti, molte persone cona placche continuano a lottare con la natura persistente di questa malattia cronica. Almirall, SpA annuncia ora il lancio di Skilarence* (dimetilfumarato)1 in, sviluppato dall’area R&D dell’azienda.Il medicinale, che contiene il dimetilfumarato come principio attivo, è ...

