Famiglia | Fico | Vanno tutte tutelate perché tutte arricchiscono la società

Fico festeggia anno presidenza Camera e lo dedica alla Famiglia Regeni : “Mai soli”. Di Maio : “Anche grazie a lui via vitalizi” : Roberto Fico ha festeggiato un anno alla presidenza della Camera lanciando un sito ad hoc dedicato ai rapporti tra Montecitorio e i giovani (giovani.Camera.it). E soprattutto, ha deciso in modo simbolico di dedicare i 12 mesi alla guida di Montecitorio alla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto nel 2016 e per la cui morte l’Italia aspetta ancora giustizia dal Cairo. Solo a fine novembre scorso, il ...

Camera : Fico - '1 anno da mia elezione - lo dedico a Famiglia Regeni' : ... dalla rinuncia fatta in prima persona all'indennità aggiuntiva come Presidente della Camera, al superamento dei vitalizi, un provvedimento che sana una ferita, avvicinando la politica alle persone ...

8 marzo - il messaggio di Filomena Calenda : il ruolo in Famiglia e le difficoltà per la parità in carriera : Tanto si è fatto, eppure ancora oggi, in questo terzo millennio di progresso, le donne faticano ad affacciarsi in un mondo prevalentemente maschile. Carriere di secondo livello, stipendi più bassi e ...