Famiglia | 20 mila al corteo femminista

Congresso Famiglia - in 20mila al corteo femminista a Verona : Sono circa 20mila al corteo femminista contro il Congresso delle famiglie a Verona . La stima è stata fatta da Questura e comando della Polizia municipale. La manifestazione ha appena lasciato il ...

Congresso Famiglia - 20mila in marcia nel contro corteo : Verona blindata : Piazza Bra a Verona è "zona rossa", vietata a chi manifesta contro il Congresso mondiale delle famiglie, ospitato al palazzo della Gran Guardia, davanti all'anfiteatro Arena....

250mila euro e l’azienda di Famiglia! Imprenditore cerca sposo per la figlia illibata : Orgoglioso della figlia che lo ha sempre aiutato in azienda pur continuando a studiare, ad un certo punto, come tutti i padri, si è preoccupato del futuro della ragazza, così un Imprenditore tailandese ha deciso di aiutarla a modo suo offrendo un sostanzioso premio in denaro a chiunque decida di sposarla. È la singolare trovata dell'Imprenditore 58enne Arnon Rodthong, proprietario di una prosperosa fattoria di frutta nella provincia di Chumphon, ...

I single saranno il 48% In media 5 mila euro l'anno per Famiglia. Gli stranieri? Il 12 - 4% : Oggi parte l'operazione «reddito di cittadinanza», ma le incognite sono più dei punti fermi. Quasi certamente molti uffici postali e dei Caf saranno presi d'assalto per la presentazione delle domande. ...

A Melegnano - in provincia di Milano - sono stati trovati diversi graffiti razzisti contro una Famiglia che ha adottato un giovane senegalese : Lunedì mattina a Melegnano, in provincia di Milano, una coppia di coniugi che ha adottato un giovane senegalese ha trovato per la seconda volta in una settimana dei graffiti razzisti nell’androne del proprio palazzo. Era successo la prima volta l’11

Adottano senegalese - scritte razziste contro Famiglia milanese : Una famiglia di Melegnano, in provincia di Milano, finisce tra le grinfie dei razzisti dopo aver adottato un giovane senegalese. Sui muri del Borgo, come riporta infatti 'Il Cittadino', sono comparse frasi che non lasciano molto poco all'immaginazione. Immediata la denuncia ai carabinieri della città e le successive indagini per fare luce sulla vicenda. Arriva la solidarietà del sindaco Rodolfo Bertoli e dell'Anpi, che parlano di "gesto da ...

