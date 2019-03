Fedez - la verità su Fabio Rovazzi e J-Ax : 'L'errore è stato mio - non riesco a recitare' : Fedez torna a raccontarsi in una lunga intervista inedita e lo fa parlando anche del suo rapporto professionale con J-Ax e Fabio Rovazzi, con i quali c'è stato un lungo sodalizio artistico prima che decidessero di mettere fine non soltanto alle loro collaborazioni ma anche alla loro amicizia. Una separazione che ha sempre fatto molto discutere e oggi Fedez ha deciso di fare nuovamente chiarezza sull'accaduto, ammettendo che in parte la colpa è ...

Fabio Rovazzi : altezza - età - fidanzata e padre. La carriera : Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carrieraFabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiositàFabio PiccolRovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso.Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto un ...

Ricky Martin è il 1° coach del serale di Amici di Maria De Filippi - spunta anche l’ipotesi Fabio Rovazzi : Finalmente ufficiale il 1° coach del serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Ricky Martin, sul quale nessuno avrebbe scommesso dal momento che i nomi dei direttori artistici si sono finora orientati verso artisti italiani che la conduttrice ha smentito in più di una occasione. Il nome del secondo direttore artistico è ancora da rivelare, alcuni parlano di Fabio Rovazzi ma potrebbe anche essere Roberto Bolle, data la passione per le ...

Diretta Amici : Fabio Rovazzi sbarca alla corte di Maria : Amici di Maria De Filippi torna con il suo penultimo appuntamento speciale del sabato. Come molti di voi già sapranno, dal 30 marzo inizierà la fase del serale, quindi l'appuntamento pomeridiano del weekend verrà eliminato. Intanto iniziano ad esserci i primi rumors in merito agli appuntamenti del prime time; è stata ufficializzata la presenza di Loredana Bertè, che dopo due anni torna ad Amici nel ruolo di giudice. Per quanto riguarda i due ...

Amici 2019 - Fabio Rovazzi al Serale : Dopo l'esperienza al timone di Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo, Fabio Rovazzi sarebbe pronto a calcare il palco di uno degli show televisivi più ambiti, quello di Amici di Maria De Filippi, che dal prossimo 30 marzo tornerà in prima serata su Canale 5. Ad aver lanciato la notizia Tgcom24, anticipando di fatto l'annuncio ufficiale della trasmissione.Se Loredana Bertè è stata annunciata come primo giudice del Serale, ignoto è il ruolo ...

Amici 18 Serale - Fabio Rovazzi nel talent? I rumors : Amici 18, Fabio Rovazzi nel talent? Un colloquio misterioso con Maria De Filippi Si sta formando la “squadra” del Serale di Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto riporta TgCom24, alcune fonti vicine al programma di Canale 5, avrebbero saputo che il rapper Fabio Rovazzi ha tenuto un colloquio con la padrona di casa, nonché […] L'articolo Amici 18 Serale, Fabio Rovazzi nel talent? I rumors proviene da Gossip e Tv.

Fabio Rovazzi : altezza - età - fidanzata e padre. La carriera : Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carriera Fabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiosità Fabio PiccolRovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso. Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto ...

Fabio Rovazzi : altezza - età - fidanzata e padre. La carriera : Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carriera Fabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiosità Fabio PiccolRovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso. Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto ...

Fabio Rovazzi : altezza - età - fidanzata e padre. La carriera : Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carriera Fabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiosità Fabio PiccolRovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso. Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto ...

Fabio Rovazzi : altezza - età - fidanzata e padre. La carriera : Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carriera Fabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiosità Fabio PiccolRovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso. Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto ...

Fabio Rovazzi : altezza - età - fidanzata e padre. La carriera : Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carriera Fabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiosità Fabio PiccolRovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso. Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto ...

Fabio Rovazzi : altezza - età - fidanzata e padre. La carriera : Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carriera Fabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiosità Fabio PiccolRovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso. Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto ...

Fabio Rovazzi : altezza - età - fidanzata e padre. La carriera : Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carriera Fabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiosità Fabio PiccolRovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso. Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto ...

Sanremo 2020 - conduttori : Virginia Raffaele e Fabio Rovazzi in pole? : Virgina Raffaele e Fabio Rovazzi condurranno Sanremo 2020? Virginia Raffaele è stata acclamata come conduttrice di questa edizione di Sanremo e, a questo punto, ci si chiede se sarà confermata anche per Sanremo 2020. Probabilmente sì, data la spigliatezza e la freschezza con cui sta dominando il palco dell’Ariston. Ma sui social impazza anche un’altra proposta niente male e non così fantascientifica: Fabio Rovazzi. Dopo ...