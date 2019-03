F2 | Bahrain | Mick Schumacher ottavo al debutto | domani partirà in pole

F2 - gara Bahrain : Mick Schumacher debutta e chiude ottavo - scatterà dalla pole : L'avventura di Mick Schumacher in Formula 2 è iniziata con un ottavo posto. Il tedesco, che scattava dalla decima piazza, non è riuscito a lottare con i migliori ma ha conquistato una posizione ...

Formula 2 - GP Bahrain : Mick Schumacher pronto all'esordio. Poi i test con Ferrari e Alfa : Non è facile restare fuori dal cono di luce dei riflettori se ci si chiama Schumacher , si è figli di un sette volte campione del mondo, si sceglie di seguire le orme paterne e inseguire il sogno di diventar bravi come papà, sottraendosi al peso del confronto continuo col mito, sospinti dal desiderio di raccogliere quel ...

Mick Schumacher all’esordio con la Ferrari : guiderà la SF90 in Bahrain : Mick Schumacher farà il proprio debutto sulla Ferrari SF90 nel primo giorno dei test che seguiranno il Gran Premio del Bahrain, martedì 2 aprile. Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy (FDA), attualmente impegnato in Formula 2 con il team Prema, guiderà in entrambe le giornate, cominciando con la Ferrari e girando il mercoledì sulla […] L'articolo Mick Schumacher all’esordio con la Ferrari: guiderà la SF90 in Bahrain è stato ...

F1 - arriva anche l’annuncio della Ferrari : Mick Schumacher guiderà la SF90 nei test del Bahrain : Il pilota tedesco guiderà la Ferrari nel primo giorno di test in Bahrain, salendo 24 ore dopo a bordo dell’Alfa Romeo Racing Mick Schumacher guiderà la Ferrari nella prima giornata dei test in Bahrain, in programma il 2 e 3 aprile sul circuito di Sakhir, lo stesso dove domenica andrà in scena il secondo Gran Premio della stagione. Photo4/LaPresse Giunto in questa stagione nella Ferrari Driver Academy, il figlio del Kaiser avrà subito ...

