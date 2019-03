F1 | Risultato FP3 GP Bahrein 2019 | la Ferrari si conferma in vetta con Leclerc | Vettel è

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) E’ andata in scena sul tracciato di Sakhir la terza sessione di prove libere del GP del, secondo round del Mondialedi F1. In condizioni di gran caldo e forte vento, le monoposto si sono esibite nell’ultimo turno prima delle qualifiche, cercando di testare le condizioni in vista del time-attack e anche della gara, seppur è già noto che le temperature saranno decisamente inferiori perché si girerà in notturna sotto le luci artificiali.che ha ribadito il suo ruolo dominante. Il monegasco Charlesha ottenuto il miglior crono di 1’29″569 distanziando di 0″169 il compagno di squadra Sebastiane di 0″765 il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Distacchi significativi quelli inflitti dalla Rossa agli avversari a testimonianza che in queste condizioni di pista così estrema la SF90 funziona molto bene. Nel caso ...

