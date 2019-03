F1 | nella notte del Bahrain brilla la stella di Leclerc

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019) La pole numero 220 della Ferrari in Formula 1 ha coinciso con la prima volta in carriera per Charles. Sul circuito di Sakhir,del, si e' accesa ladel 21enne monegasco, capace di mettersi alle spalle i nove titoli mondiali sommati da Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.e' stato il piu' veloce in tutte le qualifiche, mostrando di guidare una SF90 imbattibile sul giro secco: bilanciata in curva, un fulmine in rettilineo. "Sono felicissimo, sto cercando di tenere a bada le emozioni - ha commentato il pilota - Pero' la pole non assegna punti. Ora devo fare la gara migliore possibile per non sprecare questa bella giornata". Coronata dal record sul giro: 1'27"866, che abbassa l'1'27"958, stabilito da Vettel con la pole dello scorso anno.Prima fila tutta rossa, seconda monopolizzata dalla Mercedes che ha dato l'impressione di lavorare piu' in ...

emergenzavvf : Dieci ettari di bosco sono bruciati nella notte sulle colline sopra Grottammare (AP): sei squadre dei… - emergenzavvf : Nella notte un incendio ha completamente distrutto una casa disabitata a Noventa di Piave (VE): le 16 unità dei… - Corriere : Venezia, incendio nella notte a Murano: due morti -