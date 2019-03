F1 | GP Bahrein 2019 | domani la gara domenica 31 marzo Programma | orario e tv

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019)31si disputerà il GP del, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena sul tracciato del Sakhir. Si preannuncia grande spettacolo per unache sulla carta dovrebbe essere molto accesa, vibrante ed emozionante: le Ferrari sembrano avere un passostrepitoso e vogliono riscattare l’opaca prestazione dell’Australia ma attenzione perché le Mercedes hanno tutte le carte in regola per piazzare la zampata quando serve. Charles Leclers e Sebastian Vettel vogliono riportare le Rosse in auge e ne vedremo davvero delle belle nel deserto dove si correrà sotto i riflettori artificiali con temperature relativamente basse per questa latitudini, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ci proveranno fino alla fine.Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio delle qualifiche del GP del, seconda ...

CLAUDIOSTERO : LIVE F1, GP Bahrein 2019 in DIRETTA: Leclerc e la Ferrari dominano le FP3, dalle 16.00 le qualifiche - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Nel deserto di Sakhir, la Ferrari lancia il guanto di sfida alla Mercedes per la pole! #F1 #GPBahrein - SmorfiaDigitale : LIVE F1, GP Bahrein 2019 in DIRETTA: Leclerc e la Ferrari dominano le FP3, dalle... -