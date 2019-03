F1 – Ascoltate le lamentele dei piloti | in Bahrain ci sarà un’altra fila di semafori

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) A partire dal Gp delverrà introdotta un’altradialla partenza:ledeidopo quanto accaduto al Gp d’Australia A partire dal Gp del, la FIA introdurrà una particolare modifica alla partenza della corsa. Ipotranno osservare non una, ma due file di. L’utilizzo della secondadi, già presente nel 2009 e poi abolita nel 2017, è tornata essenziale per ovviare ad un problema manifestato da diversial termine del Gp d’Australia. Kubica, Gasly e Russell si sono infatti lamentati di non aver visto in maniera nitida ialla partenza, a causa delle dimensioni delle ali posteriori delle monoposto che gli stavano davanti in griglia. Dunque la secondadei, posizionata a metà griglia, favorirà la partenza deiposizionati in fondo alla ...

