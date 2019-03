Europei | prime medaglie azzurre Guadalajara Busà è il re dei 75 kg | Semeraro di bronzo

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : nelle prime gare degli juniores indietro gli azzurrini : Sono scattati oggi gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: prima giornata di gare con tre finali della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti non ci sono stati italiani in grado di giocarsi le medaglie. Di seguito tutti i risultati odierni. Nella carabina maschile affermazione del ceco Filip Nepejchal con 252.0, davanti a due magiari, Zalan Pekler, secondo a ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : presentate le prime squadre. Russia senza Mustafina? Tornano Paseka e Downie : Mancano ormai poche settimane agli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile, alcuni Direttori Tecnici hanno già comunicato ufficialmente le formazioni (ricordiamo che la competizione è individuale, ogni Nazionale può schierare quattro ragazze). Valentina Rodionenko, responsabile tecnico della Russia, ha ufficializzato le convocazioni proprio un paio di giorni fa, al termine dei campionati ...

LIVE Atletica - Europei Indoor 2019 in DIRETTA : si assegnano le prime medaglie - c’è Stecchi nell’asta. Disastro Trost : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera (oggi venerdì 1° marzo). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca a Glasgow (Gran Bretagna) dove si apre la rassegna continentale al coperto, in programma diverse qualificazioni/batterie ma si assegneranno anche i primi titoli per aprire al meglio un weekend davvero molto ricco e avvincente. L’Italia vorrà essere grande protagonista in ...

LIVE Atletica - Europei Indoor 2019 in DIRETTA : si assegnano le prime medaglie - c’è Stecchi nell’asta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera (oggi venerdì 1° marzo). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca a Glasgow (Gran Bretagna) dove si apre la rassegna continentale al coperto, in programma diverse qualificazioni/batterie ma si assegneranno anche i primi titoli per aprire al meglio un weekend davvero molto ricco e avvincente. L’Italia vorrà essere grande protagonista in ...

Il fallimento del vertice di Hanoi deprime i mercati asiatici ed Europei : Milano . Si prospetta una seduta pessimista oggi per le Borse europee, indebolite dai mercati asiatici dopo il fallimento dell'accordo di Hanoi annunciato ieri sera dalla Casa Bianca che in questa ...