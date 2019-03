Europei | prima medaglie azzurre Guadalajara Busà è il re dei 75 kg | Semeraro di bronzo

LIVE Ginnastica artistica - Serie A 2019 in DIRETTA : a Padova ultima prova generale prima degli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, si gareggia al PalaKione di Padova per l’appuntamento di mezzo del massimo campionato italiano a squadre. Si tratta dell’ultimo evento prima degli Europei che andranno in scena tra una decina di giorni a Stettino, tutti in pedana per l’ultima prova generale prima della rassegna continentale: si preannuncia grande spettacolo, ...

Karate - Europei 2019 : Silvia Semeraro mette il primo sigillo - strepitoso bronzo tra le 68 kg. Prima medaglia per l’Italia : Arriva la Prima medaglia per l’Italia agli Europei 2019 di Karate che si stanno disputando a Guadalajara (Spagna), la firma è di una strepitosa Silvia Semeraro che conquista un luccicante bronzo sconfiggendo l’austriaca Alisa Buchinger per 1-0 nella finale per il terzo posto tra le -68 kg. L’azzurra ha messo a segno lo yuko vincente nella primissima parte dell’incontro e poi con grande bravura è riuscita a controllare il ...

Ieri sera l’Italia ha battuto la Finlandia 2-0 nella prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio del 2020 : Ieri sera la Nazionale italiana di calcio ha battuto 2-0 la Finlandia nella prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio. I gol sono stati segnati da Nicolò Barella al settimo minuto e da Moise Kean al 74simo minuto.

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : tutte le partite e gli orari della prima giornata. Come vederle in tv e streaming : Scatteranno giovedì 21 marzo le Qualificazioni ad Euro 2020, edizione itinerante del massimo torneo continentale per Nazionali di calcio: le 55 aspiranti formazioni sono state divise in 10 gruppi, dai quali le prime due passeranno direttamente alla fase finale a 24, occupando i primi 20 posti. Fischio d’inizio alle 20.45 italiane se non indicato diversamente. GIORNATA UNO Giovedì 21 marzo Gruppo C: Olanda – Bielorussia, Irlanda del ...

Qualificazioni Europei - risultati e marcatori della prima giornata : risultati Qualificazioni Europei – Si sono concluse le prime dieci partite valide alla qualificazione agli Europei che si disputeranno 2020, che vedevano sfidarsi diverse grandi del calcio europeo, vale a dire Belgio, Olanda, Croazia e Polonia. I risultati di oggi hanno rispettato i pronostici della vigilia, visto che alla fine tutte e quattro le grandi […] L'articolo Qualificazioni Europei, risultati e marcatori della prima giornata ...

Calenda stoppa Siamo Europei : Charire posizione Pd prima di andare avanti : Roma, 6 mar., LaPresse, - "Ho cancellato la trasferta in Sicilia per presentare @Siamoeuropei. Occorre chiarire qual è la posizione del @pdnetwork e di @Piu_Europa prima di andare avanti. Nessuna ...

Lotta - Europei Under 23 2019 : prima giornata pessima per gli azzurri nella greco-romana - eliminati al primo turno Freni - Dariozzi e Minguzzi : Comincia nel peggiore dei modi per l’Italia il Campionato Europeo Under 23 di Lotta a Novi Sad, in Serbia, con una prima giornata dedicata alle eliminatorie di cinque categorie della greco-romana in cui sono stati eliminati all’esordio tutti gli azzurri impegnati quest’oggi. Nei -55 kg Giovanni Freni è stato sovrastato nel turno preliminare dal russo Viktor Vedernikov, il quale ha dominato in lungo e in largo l’incontro ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati prima giornata. Muir e Johnson-Thompson esaltano la Gran Bretagna. Stecchi - Lukudo e Forte in finale per l’Italia : Si è conclusa un’intensa e appassionante prima giornata di gare a Glasgow, in Scozia, dove si sono aperti oggi gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. La Gran Bretagna ha messo in campo le proprie carte migliori conquistando due medaglie d’oro con Laura Muir nei 3000m e con Katarina Johnson-Thompson nel pentathlon. Il polacco Michal Haratyk si è invece aggiudicato la terza finale in programma, quella del getto del peso. Per ...

Atletica - Medagliere Europei indoor 2019 : la classifica aggiornata. Dominio della Gran Bretagna nella prima giornata : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, weekend di fuoco con tantissimi campioni pronti a lottare per la conquista delle medaglie e a salire sul podio. Di seguito il Medagliere degli Europei indoor 2019 di Atletica leggera. Medagliere Europei indoor Atletica 2019: NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Gran ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati prima mattinata. Tamberi c’è - Folorunso e Lukudo in semifinale - Fabbri e Jacobs eliminati : A Glasgow (Gran Bretagna) sono incominciati gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. prima mattinata riservata alle qualificazioni e batterie di alcune specialità, in serata si assegneranno anche le prime medaglie. SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – L’ucraino Serhii Nykyforov ha ottenuto la miglior misura (8.03) davanti al greco Miltiadis Tentoglou (8.01) e allo svedese Thobias Nilsson Montler (7.95). Accedono all’atto conclusivo ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Tamberi - Stecchi - Jacobs - Donato. Italia d’assalto nella prima giornata con 13 azzurri : Tanta Italia protagonista nella prima giornata degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera che incominciano oggi a Glasgow (Gran Bretagna). Ben 13 azzurri saranno impegnati all’Emirates Arena con l’obiettivo di farsi strada nella competizione, la nostra Nazionale schiera subito i pezzi da novanta per iniziare la rassegna continentale nel miglior modo possibile. Riflettori ovviamente puntati su Gianmarco Tamberi, la punta di ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Laura Muir e Katarina Johnson-Thompson a caccia della medaglia d’oro nella prima giornata : Prime medaglie in palio e prime attesissime protagoniste domani, venerdì 1 marzo, per la giornata inaugurale degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. Presso la Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, si assegneranno infatti già nel primo giorno di gare i titoli continentali del getto del peso maschile, del pentathlon e dei 3000m femminili. Il pubblico britannico proverà a spingere le proprie beniamine Laura Muir e Katarina Johnson-Thompson ...

Atletica – Campionati Europei indoor : domani il via a Glasgow - tredici azzurri nella prima giornata di gare : Il primo italiano a scendere in pista sarà Marcell Jacobs nelle qualificazioni del salto in lungo, poi tutti gli altri Iniziano domani i Campionati Europei indoor di Glasgow. Il primo azzurro in gara sarà Marcell Jacobs, impegnato alle 11:03 italiane nella qualificazione del salto in lungo. I 14 atleti iscritti cercheranno la misura limite per il passaggio del turno, fissata in 7,95, o comunque un piazzamento nei primi otto, sufficiente ...

Atletica - Claudio Stecchi in gara con i migliori a Clermont-Ferrand nell’ultimo test prima degli Europei di Glasgow : L’astista Claudio Stecchi sarà senza dubbio una delle pedine più importanti per la spedizione azzurra negli imminenti Campionati Europei Indoor di Atletica leggera, che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Il 27enne fiorentino sarà però in gara anche questo fine settimana in Francia, a Clermont-Ferrand, per l’ultima tappa del Perche Elite Tour 2019, circuito francese riservato al salto con l’asta. ...