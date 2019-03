Europee | Zingaretti presenta simbolo Pd | “Senza l’Ue non c’è un futuro per l’Italia Il

Europee - Zingaretti presenta simbolo Pd : "Possibile vincere" : Parte quindi la sfida a "chi l'unica cosa che sa fare è girare l'Italia vantandosi, ma non di quel che accade nella nostra economia, perchè purtroppo i dati economici sono drammatici. Non date armi ...

Europee - Pd con Calenda e Mdp. Zingaretti sdogana i fuoriusciti : Ad un certo punto Anna Ascani, giovane pasionaria renziana, sfidante di Zingaretti alle primarie in tandem con Roberto Giachetti, si gira verso il segretario e glielo chiede a brutto muso dal palco: «Io ti domando se quelli di Mdp saranno o no nella lista per le Europee». ...

Pd - Zingaretti incassa ok su alleanze e prepara schema Europee : Alla prima direzione nazionale da segretario Nicola Zingaretti chiama alla riscossa e il Partito Democratico risponde compattamente. Un risultato niente affatto scontato alla vigilia, viste le prese di posizione dell'ex maggioranza renziana negli ultimi giorni. Dalla mozione Giachetti, in particolare, si sono fatti sempre piu' forti le critiche al segretario per le sconfitte nelle regioni e la strategia di alleanze con la sinistra e i ...

Pd - Zingaretti : 'Risultato in Basilicata? Grande preoccupazione. Alle Europee ci sarà simbolo con dicitura Siamo Europei' : Da un lato, spiega Zingaretti, 'c'è un elettorato moderato che vive con malessere lo stare in una Alleanza così egemonizzata da Salvini , ma che ancora non ha una offerta politica'. Poi ci sono i '...

Pd - Zingaretti : “Risultato in Basilicata? Grande preoccupazione. Alle Europee ci sarà simbolo con dicitura Siamo Europei” : Da un lato ci sono le amministrative e le Europee Alle porte, dopo il disastroso 7,75% raccolto domenica in Basilicata, frutto anche della conta interna con Marcello Pittella. Un risultato per il quale “non c’è nessun giudizio consolatorio”, taglia corto Nicola Zingaretti nel suo intervento alla prima direzione Pd da segretario condividendo il giudizio tranchant fatto a caldo dagli ultrà renziani. Perché il tracollo nelle urne ...

Europee 2019 - serve una lista di sinistra alternativa alle destre di Salvini e Zingaretti : Nei giorni scorsi il Partito della sinistra Europea e le organizzazioni politiche italiane che vi aderiscono hanno avanzato la proposta di fare una lista di sinistra per le elezioni Europee. Una lista alternativa alle destre e al centro sinistra sulla base di un semplice considerazione: Matteo Salvini vuole cacciare i migranti, mandare la gente in pensione prima ed è indifferente alla distruzione dell’ambiente. Nicola Zingaretti è più gentile ...