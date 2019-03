Europee | Berlusconi presenta il simbolo | “Forza Italia è ancora indispensabile In Ue Ppe

Matteo Salvini - il retroscena : patto con Giorgia Meloni dopo le Europee per far fuori Silvio Berlusconi : A segnare la svolta saranno le elezioni europee. Il voto di maggio detterà i nuovi equilibri tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma darà anche un'idea più generale del panorama politico italiano. Per questa ragione il leader della Lega tiene l'asticella altissima perché si sta giocando la partita più

Voto Basilicata - Berlusconi : conferma per FI - prossima sfida Europee : "Sono soddisfatto del risultato in Basilicata. E' una conferma per Forza Italia e per l'area moderata del centrodestra". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "La scelta del ...

Crozza-Berlusconi alle elezioni Europee : 'Pronto per tutte le 'circoncisioni'' : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda su Nove, il comico genovese veste i panni di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza italia, alle prese con improvvisi attacchi di sonno, si dice ...

Berlusconi pronto a correre : "Io capolista alle Europee" : "Sto bene, ci vediamo martedì prossimo", tranquillizza la voce di Silvio Berlusconi dal cellulare di Sestino Giacomoni. Parla in vivavoce ai coordinatori regionali di Forza Italia, che per due ore hanno discusso nella sede romana di piazza San Lorenzo in Lucina di candidature alle amministrative e alle europee.Reduce dall'operazione d'urgenza al San Raffaele per un'ernia inguinale, il Cavaliere racconta di aver avuto forti dolori martedì, quando ...

Berlusconi : "Ho avuto forti dolori ma ora sto bene. Alle Europee? Io candidato ovunque" : ' Ho avuto un forte dolore all'inguine che non auguro a nessuno, ora sto bene. Mi sento bene, tant'è vero che volevo andare già in Basilicata domani, ma me lo hanno sconsigliato' . Nel suo primo ...

Silvio Berlusconi capolista alle Europee : "Salvini cambi strada o presenteranno il conto alla Lega" : "Mi auguro davvero che Matteo Salvini cambi strada al più presto". Silvio Berlusconi lo ripete ancora, in un'intervista al direttore di Radionorba Notizie Maurizio Angelillo, convinto "che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di qu

Berlusconi candidato in Sardegna alle prossime elezioni Europee : L'ex premier sarà capolista per Forza Italia. Sarà l'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi il capolista del partito alle prossime elezioni Europee in programma il 26 maggio nel ...

La profezia di Berlusconi : dopo le Europee cambia tutto : Le performance deludenti dell'economia sono un altro argomento forte. 'Dall'estero ci guardano con molta perplessità e sono molto preoccupati per come potrà andare l'Italia se questo governo non se ...

Otto e Mezzo - Silvio Berlusconi la spara grossissima : "Quanti voti prende Forza Italia alle Europee" : Questa volta Silvio Berlusconi l'ha sparata grossa. Anzi grossissima. Come è noto, va da tempo dicendo che gli Italiani sono "impazziti" perché hanno consegnato il Paese al M5s. Toni certo durissimi, anche se è piuttosto difficile dargli torto sul punto in questione. E il Cav, ospita di Lilli Gruber

Otto e Mezzo - Silvio Berlusconi la spara grossissima : 'Quanti voti prende Forza Italia alle Europee' : Questa volta Silvio Berlusconi l'ha sparata grossa. Anzi grossissima. Come è noto, va da tempo dicendo che gli Italiani sono 'impazziti' perché hanno consegnato il Paese al M5s. Toni certo durissimi, ...

Europee - Berlusconi : se italiani rinsaviscono andremo al 20% : Roma, 20 feb., askanews, - Alle Europee 'se gli italiani rinsaviscono andremo oltre il 20%'. Lo ha detto Silvio Berlusconi, ospite di Otto e mezzo su La7. 'L'elettore - ha continuato - ha ragione ...

Berlusconi : alle Europee sarò candidato ovunque tranne in centro Italia : Roma, 20 feb., askanews, - 'sarò candidato alle elezioni Europee in tutte le circoscrizioni, tranne nel centro Italia, dove sarà candidato Antonio Tajani'. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente ...

Europee - Berlusconi in campo. Sul governo : "Spero cada presto" : Silvio Berlusconi torna a mettere nel mirino i 5 Stelle. Il leader di Forza Italia parlando ai senatori azzurri ha nuovamente affrontato il caso Diciotti e il voto su Rousseau: "La loro posizione francamente non mi interessa: non ho nessuna considerazione dei Cinque Stelle e di tutti coloro che partecipano a quel movimento politico". A questo punto il Cav guarda già alle Europee forte del risultato elettorale raccolto dal centrodestra nel test ...

Europee - il piano di Berlusconi : "Serve un sovranismo europeo" : Silvio Berlusconi è pronto per le elezioni Europee. Il leader di Forza Italia dopo il successo del centrodestra in Abruzzo guarda con fiducia all'appuntamento del prossimo 26 maggio. Nei sondaggi il Ppe è in testa e il leader azzurro è pronto per riscrivere gli equilibri di Strasburgo: "L"alleanza con i socialisti ha prodotto un"Europa che non funziona ed è ormai superata. Io mi candito alle Europee per proporre al Ppe un"altra maggioranza, ...