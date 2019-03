Eurolega Milano | adesso si riaccende la speranza-playoff

Eurolega basket 2019 - Anadolu Istanbul-Milano : data - programma - orario d’inizio e tv. Olimpia a caccia dei playoff : si qualifica se… : Milano può ancora qualificarsi ai playoff dell’Eurolega 2019 di basket, l’Olimpia è ancora in corsa per accedere alla post-season quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare. I meneghini sono obbligati a vincere sul campo dell’Anadolu Efes Istanbul, già certo del quarto posto e dell’incrocio con il Barcellona ai quarti di finale. I ragazzi di Simone Pianigiani sono costretti a imporsi in Turchia e ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano si qualifica ai playoff se… Tutte le combinazioni per l’Olimpia : bisogna battere l’Anadolu : L’Olimpia Milano può ancora qualificarsi ai playoff dell’Eurolega 2019 di Basket, la competizione continentale più importante e prestigiosa. Tutto sembrava finito dopo la pesante sconfitta subita giovedì sera al Forum contro il Fenerbahce e invece i sorprendenti risultati del venerdì sera europeo hanno aperto nuovi scenari tenendo in vista i meneghini. I ragazzi di coach Pianigiani possono ancora rientrare tra le migliori otto al ...

Eurolega Milano - si riaccende la speranza-playoff : vincere giovedì ad Istanbul potrebbe bastare : Ventiquattro ore dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, condita dai tweet tutt'altro che incoraggianti di Mike James, Milano ha avuto modo di sorridere grazie ai risultati della serata in Eurolega. ...

Eurolega : Olimpia Milano-Fenerbache Beko Istambul (90-104). Il racconto dal Forum : Eurolega: Olimpia Milano-Fenerbache Beko Istanbul (90-104). Il racconto dal Forum Dentro o fuori. Il copione da seguire è quello di serate magiche cui si deve rispondere in un solo modo, con una sola parola. Presente, se si vuole crescere e diventare davvero grandi. Così non è stato per i meneghini, coi rivali turchi che si impongono con una netta vittoria su una Milano anemica, che non ha saputo crederci fino in fondo. Perché quando si ...

Video/ Milano Fenerbahce - 90-104 - : highlights della partita - Basket Eurolega - : Video Milano Fenerbahce, 90-104,: gli highlights della partita di Basket, disputata nella 29giornata dell'Eurolega. Tonfo casalingo dell'Ea7.

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Fenerbahce 104-90 : Olimpia Milano-Fenerbahce, la cronaca Obradovic, a Milano senza Sloukas, Vesely e Lauvergne , presenta come di consueto l'ex Melli in quintetto. Un altro ex di lusso, Nunnally, segna la tripla di un'...

VIDEO Milano-Fenerbahce 90-104 - Highlights e sintesi Eurolega 2019. L’Olimpia crolla al Forum : L’Olimpia Milano è stata sconfitta 104-90 dal Fenerbahce nella 29a giornata di Eurolega. Un ko pesantissimo per la squadra di Simone Pianigiani, che ora rischia di non qualificarsi per i playoff. Di seguito le immagini salienti della sfida del Forum GLI Highlights DI Milano-Fenerbahce 90-104

Basket - Eurolega 2019 : Milano crolla contro il Fenerbahce. Playoff lontanissimi per l’Olimpia : L’Eurolega dell’Olimpia Milano è finita con ogni probabilità questa sera. La squadra di Pianigiani viene demolita al Forum dal Fenerbahce per 104-90 ed ora serve anche più di un miracolo per centrale la qualificazione ai Playoff. Serviva una prestazione importante a Milano ed invece l’Armani Exchange vive una delle peggiori serate della sua stagione europea, confermando la crisi in cui è piombata con cinque sconfitte ...

Risultati Eurolega – 29ª giornata amara per l’Olimpia Milano : Playoff sempre più a rischio - pesante ko col Fenerbahce : Strada tutta in salita per l’Olimpia Milano: Playoff sempre più lontani per il team di Pianigiani dopo il ko contro il Fenerbahce: i Risultati della 29ª giornata La 29ª giornata di Eurolega ha regalato ancora una volta tanto spettacolo, tra splendide vittorie e pesantissime sconfitte. Il Real Madrid ha trionfato di un solo punto, 73-74, in casa del Panathinaikos. Sorride anche il Maccabi Tel Aviv, che ha dominato sul Gran Canaria, ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano sprofonda con il Fenerbahce. Playoff lontanissimi per l’Olimpia : L’Eurolega dell’Olimpia Milano è finita con ogni probabilità questa sera. La squadra di Pianigiani viene demolita al Forum dal Fenerbahce per 104-90 ed ora serve anche più di un miracolo per centrale la qualificazione ai Playoff. Serviva una prestazione importante a Milano ed invece l’Armani Exchange vive una delle peggiori serate della sua stagione europea, confermando la crisi in cui è piombata con cinque sconfitte ...

Basket - Eurolega : Milano-Fenerbahce alle 20 : 45 : Si può fare. Per mille motivi, ma anche e soprattutto perché il Fenerbahce sbarcato ieri a Milano non è nella sua versione più aggressiva. Obradovic ha lasciato a Istanbul Ennis, Lauvergne, Sloukas e ...

DIRETTA MILANO FENERBAHCE/ Streaming video e tv : classifica e situazione in Eurolega : DIRETTA MILANO FENERBAHCE: cronaca live della partita valida di Eurolega per la 29giornata del torneo. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Basket - Eurolega 2019 : questa sera Milano-Fenerbahce. Simone Pianigiani : “Dovremo avere equilibrio e combattività” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani a poche ore dalla sfida dell’Olimpia Milano in casa contro il Fenerbahce, nella 29ma e penultima giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini sostiene che quella di stasera sia una sfida fondamentale per la stagione europea dei lombardi. Così Pianigiani a poche ore dalla partita: “C’è solo un unico concetto da rimarcare ed è la voglia di dare il massimo contro la ...

Olimpia Milano-Fenerbahce - Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sfida da brividi per Milano nella penultima giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà al Forum di Assago il Fenerbahce in una partita da vincere ad ogni costo per tenere aperte le speranze di qualificazione ai playoff. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Panathinaikos la scorsa settimana, Mike James e compagni si trovano al momento all’ottavo ...