Euro | addio alle monetine da 1 e 2 centesimi | catena di supermercati arrotonda i prezzi

Addio alla plastica monouso - ecco le ultime decisioni dell'Europa sui rifiuti : Stop all'inquinamento di spiagge e oceani. Passa al Parlamento europeo la legge per vietare le plastiche monouso e responsabilizzare i produttori e consumatori al riciclo

Addio alla plastica monouso - ecco le ultime decisioni dell’Europa su rifiuti e riciclo : (foto: Getty Images) Addio a posate, cannucce, cotton-fioc e agli altri prodotti di plastica usa-e-getta per cui esistono alternative in materiali sostenibili o riutilizzabili. Così, con l’approvazione di nuove norme che limitano la diffusione dei principali prodotti di plastica monouso entro il 2021 e volte a responsabilizzare produttori e consumatori, l’Unione europea muove (almeno sulla carta) i primi passi per contrastare l’inquinamento di ...

Milan - rissa con Biglia multa di 40mila Euro a Kessié. E in estate possibile addio : MilanO - multa di 40mila euro a Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, tornato dagli impegni con la propria Nazionale, si è presentato con il proprio agente nella sede rossonera, dove Leonardo e ...

Plastica addio dal 2021 - la svolta green dell’Europarlamento : Oltre ai sacchetti, anche piatti, bicchieri, posate, bacchette, cannucce, bastoncini cotonati e quelli per palloncini e ancora plastiche ossidegradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso: l’Europarlamento ha approvato in via definitiva la direttiva che vieta dal 2021 alcuni articoli in Plastica monouso, dicendo così basta all’invasione di tutti quei prodotti che popolano le nostre dispense e stanno letteralmente soffocando ...

Dal 2021 addio in Europa a piatti - bicchieri - posate e cannucce di plastica : 'Abbiamo compiuto un passo importante per ridurre l'inquinamento nei nostri mari stabilendo nuovi e ambiziosi standard, aprendo la strada al resto del mondo', esulta il vicepresidente della ...

Europee - la delusione dei Verdi dopo l addio di Pizzarotti 'Ci avevano cercato loro - potevano dircelo prima' : Ambiente Clima, manifestazioni in tutto il mondo. Gli studenti invadono le piazze: "Solo in Italia un milione" Lunedì prossimo i Verdi annunceranno simbolo, nome, alleati e personalità in lista per l'...

L'Europa dice addio al passaggio dall'ora solare a quella legale : Il Parlamento Europeo sostiene la fine del passaggio dall'ora solare a quella legale : il 2021 potrebbe essere l'ultimo anno con un cambio stagionale dell'ora nell'Ue. E gli Stati membri dell'Unione ...

Addio all’ora legale : il Parlamento Europeo approva il cambiamento : Addio al cambio ora: il Parlamento Europeo approva il cambiamento a partire dal 2021. I Paesi Ue che decidono di mantenere l’ora legale dovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre 2021. Lo ha stabilito la risoluzione legislativa approvato dai deputati a Strasburgo con 410 ...

Addio cambio dell'ora : l'Europarlamento approva la proposta : Addio al cambio tra ora legale e ora solare ma dal 2021 e con i singoli Paesi UE che decideranno quale sarà il proprio fuso orario . Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione UE ...

Ora legale addio - ma dal 2021 : il Parlamento Europeo approva la proposta : ... dov'è ancora in vigore Differenza tra ora legale e ora solare Il cambio dell'ora 'fa male alla salute e all'economia. L'Ue perde 150 miliardi' E' tornata l'ora legale: si dorme meno, ma si risparmia ...

Stop giochi - addio reddito di cittadinanza se si vincono 6.000 Euro : Vincere al gioco potrebbe non essere una buona notizia per chi ha ottenuto il reddito o la pensione di cittadinanza. Con una novita' introdotta durante l'esame alla Camera e' ora previsto che "la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizioni di somme" sopra gli importi previsti "a seguito di donazione successione o vincite". L'importo e' di 6.000 euro e sale di 2.000 euro per ogni componente della famiglia, fino ad un massimo ...

Reddito di cittadinanza addio se si vincono oltre 6mila Euro al gioco : Vincere al gioco potrebbe non essere una buona notizia per chi ha ottenuto il Reddito o la pensione di cittadinanza. Con una novità introdotta durante l'esame alla Camera è ora previsto che "la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizioni di somme" sopra gli importi previsti "a seguito di donazione successione o vincite". L'importo è di 6.000 euro e sale di 2.000 euro per ogni componente della famiglia, ...

Reddito di cittadinanza addio se si vincono al gioco oltre 6.000 Euro : Vincere al gioco potrebbe non essere una buona notizia per chi ha ottenuto il Reddito o la pensione di cittadinanza. Con una novità introdotta durante l'esame alla Camera è ora previsto che ''la ...

Inter - un altro fallimento. L'Eintracht si impone 1-0 : nerazzurri - addio Europa : Se Icardi senza l'Inter stia meglio non è dato saperlo, ma di certo l'Inter senza il suo bomber - nonché ex capitano - sta iniziando a faticare e non poco, proprio nel momento topico della stagione. A tre giorni dal derby, altro appuntamento cruciale dell'annata, i nerazzurri salutano amaramente l'E